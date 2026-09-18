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Cristiano Ronaldo fue convocado de nuevo a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones

El equipo luso defiende el título logrado en 2025, y por ello su máxima figura y goleador está en la lista de disponibles.

  • Esta es una de las imágenes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial de Norteamérica, con Cristiano Ronaldo, triste y solo en el campo de juego. FOTO GETTY
    Esta es una de las imágenes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial de Norteamérica, con Cristiano Ronaldo, triste y solo en el campo de juego. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 3 horas
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A sus 41 años, Cristiano Ronaldo ha sido convocado por el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesús, para disputar los primeros partidos de la Liga de Naciones, torneo en el que los lusos son los campeones vigentes.

El nombre del quíntuple Balón de Oro figura en la primera convocatoria anunciada por el veterano técnico portugués de 71 años, que sucedió al español Roberto Martínez tras el Mundial de 2026.

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Jorge Jesús trabajó la temporada pasada con el capitán de la Seleção cuando se dirigía al club saudita Al-Nassr, donde CR7 sigue jugando después de haber anunciado en agosto que este año será “probablemente” el último como futbolista profesional.

Durante el Mundial 2026, Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia al marcar en seis Copas del Mundo, pero el torneo concluyó con una actuación discreta, con la eliminación de Portugal en octavos de final frente a la futura campeona España (1-0).

El entonces seleccionador Roberto Martínez fue muy criticado por haber alineado sistemáticamente a Ronaldo en su once inicial, concediendo demasiado poco tiempo de juego a su sustituto Gonçalo Ramos.

Entre las escasas novedades de la lista comunicada el viernes por Jorge Jesús figuraban los regresos del delantero centro del Borussia Dortmund Fabio Silva y del mediocentro recuperador del Benfica de Lisboa Joao Palhinha.

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Campeón de la Liga de las Naciones en 2019 y 2025, Portugal iniciará la nueva edición de la competición recibiendo a Gales el jueves en Lisboa, antes de desplazarse a Noruega el 27 de septiembre y Dinamarca el 1 de octubre, y de recibir luego a Noruega el día 4 en Oporto.

Lista de convocados:

Arqueros

Diogo Costa (FC Oporto), Rui Silva (Sporting CP) y Samuel Soares (Benfica);

Defensas

Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (PSG), Renato Veiga (Villarreal CF), Rúben Dias (Manchester City) y Tomás Araújo (Benfica).

Centrocampistas

Bruno Fernandes (Manchester United), João Palhinha (Benfica), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Vitinha (PSG) y Bernardo Silva (Real Madrid).

Delanteros

Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Fábio Silva (BV Borussia Dortmund), Francisco Trincão (Al Ahli), Francisco Conceição (Juventus FC), Gonçalo Ramos (AC Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea FC) y Rafael Leão (Galatasaray).

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué fue convocado Cristiano Ronaldo a pesar de haber anunciado su retiro?
Cristiano Ronaldo anunció que este año sería “probablemente” el último como futbolista profesional, pero no se ha retirado oficialmente y sigue en activo con el Al-Nassr. Su conocimiento previo con el nuevo DT, Jorge Jesús, facilitó su inclusión en el plantel para defender el título de la Liga de Naciones.
¿Contra qué selecciones jugará Portugal en esta fase de la Liga de Naciones?
Portugal disputará sus primeros partidos del torneo ante Gales, Noruega y Dinamarca. Los compromisos incluyen recibir a Gales en Lisboa, visitar a Noruega y Dinamarca, y cerrar la serie recibiendo nuevamente a Noruega en Oporto.
¿Qué récords y rendimiento registró Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?
Ronaldo se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones de la Copa del Mundo. Sin embargo, su rendimiento general fue discreto y terminó con la eliminación de su selección en octavos de final.
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