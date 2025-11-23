x

Junior y Tolima mandan, por ahora, en los cuadrangulares: los resultados de la fecha 2 y así se jugará la próxima fecha

  • Nacional y Junior se enfrentarán este miércoles. FOTO camilo suárez
    Nacional y Junior se enfrentarán este miércoles. FOTO camilo suárez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

23 de noviembre de 2025
bookmark

Tras la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales, Junior y Deportes Tolima se mantienen como líderes de sus respectivos grupos, aunque con ventajas mínimas y sin margen para confiarse.

En el Grupo A, Junior llegó a 4 puntos luego del empate 1-1 en su visita al América. Detrás aparece Nacional, que alcanzó la misma cantidad de puntos tras la igualdad 0-0 en el clásico, pero los barranquilleros han anotado un gol más. Después, América y Medellín, ambos con un solo punto, cierran la tabla y están obligados a reaccionar en la próxima fecha.

En el Grupo B, el Tolima igualó 0-0 con Bucaramanga y ambos comparten el liderato con 4 puntos. Sin embargo, el gran sacudón de la fecha lo dio Santa Fe, que goleó 3-0 a Fortaleza con un impresionante triplete de Hugo Rodallega para alcanzar 3 unidades. Fortaleza, por su parte, sigue sin sumar y permanece en el último lugar.

A pesar de las diferencias, ningún equipo está eliminado: los cuadrangulares siguen apretados y cualquier victoria puede cambiar por completo el panorama.

El rendimiento irregular de varios equipos también ha dejado abierta la discusión sobre quién llega con más argumentos futbolísticos a la recta final. Mientras algunos, como Junior, Nacional y Tolima, muestran solidez defensiva, Bucaramanga y Santa Fe han dado señales de que pueden pelear el liderato del grupo, lo que anticipa una batalla cerrada y con poco margen para errores en las fechas que vienen.

La próxima fecha se disputará de la siguiente manera: este martes Santa Fe recibe al Tolima (7:30 p.m.), mientras que el miércoles Bucaramanga hará lo propio con Fortaleza a las 6:30 p.m. También Nacional recibirá a Junior en Ditaires, a las 8:30 p.m., mientras que la jornada se cerrará el jueves con América recibiendo al Medellín en el Pascual Guerrero, a las 7:30 p.m.

Liga Betplay

