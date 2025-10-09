Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista milmillonario

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en superar el umbral de riqueza de los 1.000 millones de dólares (856 millones de euros), según el Bloomberg Billionaires Index, después de la ampliación este verano del contrato del astro luso con el club saudí Al-Nassr. A raíz de la firma del acuerdo, que superaría los 400 millones de dólares (342 millones de euros), el patrimonio neto de Ronaldo habría ascendido a 1.400 millones de dólares (1.199 millones de euros), convirtiéndose así en el primer futbolista identificado por el índice elaborado por Bloomberg en alcanzar la categoría de milmillonario. La valoración de Bloomberg tiene en cuenta los ingresos profesionales (gana cerca de US$ 676 millones en Al-Nassr F. C.), como inversiones y acuerdos de patrocinio, ajustados a las tasas impositivas vigentes y al rendimiento del mercado, recordando que los ingresos saudíes están exentos de impuestos y, según se informa, el contrato de Cristiano Ronaldo incluiría otros beneficios como una participación accionarial en el club y acceso a un jet privado.

La agencia destaca que la fortuna de Ronaldo es relativamente distinta entre el selecto grupo de atletas del índice, ya que la gran mayoría proviene de sus ingresos, mientras que en el caso de otras estrellas del deporte, como Roger Federer, el principal impulsor del patrimonio proviene de la participación que adquirió en la marca de ropa deportiva On Holdings como parte de un acuerdo de patrocinio, y la mayor parte de la fortuna de Michael Jordan proviene de acuerdos de patrocinio con Nike y una participación en los Charlotte Hornets de la NBA.

¿En dónde invierte Cristiano Ronaldo?

Aparte del fútbol, destaca que Ronaldo invierte principalmente en su país natal, evaluando opciones con un círculo cercano de amigos y asesores, incluyendo comprar una participación en el club Ciudad del Pádel de Lisboa, además de poseer diversos negocios, incluyendo su marca CR7, una cadena hotelera, gimnasios y un grupo de medios de comunicación, aunque Bloomberg no considera estos como importantes impulsores de su riqueza. Asimismo, el portugués también habría acumulado una importante cartera inmobiliaria, que incluye una mansión en Madeira y un ático en Lisboa que batió récords de precio por metro cuadrado en la capital, y actualmente estaría terminando la construcción de una propiedad en Quinta da Marinha, un lujoso resort de golf a las afueras de Lisboa.

¿A qué se podría dedicar Cristiano cuando se retire?