El Crystal Palace de Muñoz y Lerma clasifica a semifinal europea: repase aquí la jornada de los colombianos

El estadio Artemio Franchi de Florencia, Italia, fue testigo de un momento histórico. Crystal Palace, club londinense que acostumbra a estar en la mitad de la tabla de la Premier League de Inglaterra, vivió allí otro episodio mágico e inédito como lo ha hecho en las dos últimas temporadas. Y las páginas doradas en el libro de las águilas azulgranas se están escribiendo con tinta colombiana: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma conforman la plantilla del Palace; ambos están allí desde la temporada 2023/2024. Muñoz es inicialista indiscutido, Lerma alterna entre titularidades y suplencias, pero el aporte de ambos es importantísimo, como lo ha reconocido su entrenador Oliver Glasner en múltiples ocasiones. Este jueves 16 de abril, tuvieron una nueva cita con la historia, así como el 17 de mayo de 2025 cuando le ganaron la final de FA Cup al Manchester City y consiguieron el primer título del club en 164 años.

Con una ventaja de 3-0 a favor en el marcador global, los dirigidos por Glasner viajaron a Italia con la ilusión de poder alcanzar las primeras semifinales del equipo en 165 años de historia en la Conference League. Daniel fue titular; Jefferson inició en el banco, pero luego ingresó. Al minuto dos del partido, Daniel tuvo la oportunidad de incrementar la ventaja, pero el balón se fue rozando el poste derecho de David De Gea, arquero de Fiorentina. Pero a los 18 minutos de juego, el nacido en Amalfi recorrió toda la banda derecha para levantar un centro de primera y preciso a la cabeza del senegalés Ismailla Sarr, finiquitando así un contragolpe de manual y dando la tranquilidad a las aguilas. Al minuto 30, Albert Gudmundsson empató de penal para Fiorentina y dejaba el global 4-1 a favor del Palace.

A los 32 ingresó Jefferson Lerma por Adam Wharton, que salió lesionado, y jugó un gran encuentro el chocoano, aplicado en marca y siendo opción en salida. Más tarde, a los 53’, Ndour marcó el 2-1 final para la Viola, que no le alcanzó para remontar, y el Crystal Palace de los colombianos se clasificó a su primera semifinal europea. Oliver Glasner, entrenador del equipo inglés, habló después de avanzar en Conference League: “Es un gran logro para los jugadores y para el Crystal Palace; esta noche lo estamos disfrutando”, mencionó el austríaco para TNT Sports. Crystal Palace enfrentará en la semifinal al Shakhtar Donetsk de Ucrania, mientras que la otra llave la jugarán Rayo Vallecano y Racing de Estrasburgo. Los partidos de ida se jugarán el 30 de abril y la vuelta de los mismos está programada para el 7 de mayo.

Eliminados en Europa League

En la otra competición europea que se jugó este jueves quedaron eliminados tres colombianos en dos equipos. El que se preveía que iba a quedar afuera era el Bologna de Jhon Lucumí, quien no jugó el partido de vuelta ante Aston Villa por acumulación de tarjetas amarillas. Los villanos de Birmingham aplastaron al cuadro italiano en el marcador global, ganando la serie por 7 a 1 (3-1 la ida y 4-0 la vuelta). Por otro lado, no fue la noche de los béticos. Increíblemente, quedó afuera ante Sporting Braga el Real Betis de Juan Camilo “Cucho” Hernández y Nelson Deossa. Los de Sevilla habían logrado un empate en Portugal el pasado 9 de abril y se lograron poner 2-0 a favor en tan solo 26 minutos del partido de vuelta; todo pintaba que sería fiesta verdiblanca con aroma a café. Al minuto 38, un error en la defensa del Betis dejó mano a mano al delantero Pau Víctor, quien descontó para dar ilusión a los lusos, y al minuto 49, Vítor Carvalho aprovechó una pelota parada cobrada de gran forma por el capitán Ricardo Horta y puso todo en tablas. Tan solo 4 minutos después, el marroquí Amrabat cometió un penal y el mismo Horta anotó, dándole la vuelta al partido y poniendo al Betis de cabeza.