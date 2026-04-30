Luis Javier Suárez acabó con sequía goleadora e igualó récord de Falcao García en Portugal

En las canchas de arena del Caribe que formaron a varios de los grandes goleadores del fútbol colombiano, Luis Javier Suárez se destacó desde muy joven por su potencia física antes de convertirse en la referencia del área de su selección de cara al Mundial de 2026. El delantero rompió una sequía de ocho juegos sin marcar luego de convertir el pasado miércoles en el empate 2-2 de su equipo Sporting de ante el Tondela en la Liga de Portugal, en la que es el máximo artillero con 25 tantos. Sobre el suelo áspero y bajo el sol picante, niños se entrenan en Santa Marta, cuna de Suárez, uno de los mayores artilleros del fútbol europeo que está a punto de disputar su primera cita mundialista a los 28 años. Lo hacen con el mismo objetivo que alguna vez tuvo el atacante del Sporting de Portugal: salir adelante en medio de la escasez económica.

De niño, su talento le permitió obtener una beca en uno de los mejores colegios de la ciudad, a pesar de que su padre, paramédico de ambulancia, y su madre, trabajadora en servicios de aseo, no contaban con los recursos para costear la matrícula. Con botines desgastados esos niños persiguen hoy el mismo sueño del referente del Versalles Fútbol Club, la escuela donde se formó. Lea: Luis Suárez tiene “energía” para finalizar la temporada con miras al Mundial, ¿mantendrá el nivel con Colombia? Luis tenía “hambre de surgir”, recuerda en entrevista con la AFP su padre, Javier Suárez, de 49 años. “Si no hubiera habido fútbol, (Luis) no sabe qué hubiera hecho. Su primer amor siempre ha sido el fútbol”, cuenta con lágrimas de nostalgia al exhibir las camisetas que ha vestido su hijo. Suárez es la carta del ataque junto a Luis Díaz y James Rodríguez de la Selección dirigida por el entrenador argentino Néstor Lorenzo para el Mundial. Los cafeteros enfrentarán en la fase de grupos a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Llegarán a Norteamérica con preocupación por la falta de minutos y ritmo en el Minnesota United de Rodríguez, su gran referente y capitán.

“Picardía”

Valmiro Viana, gerente del Versalles, está convencido de que las condiciones de las canchas en las que jugó su pupilo marcaron su capacidad goleadora. “Hay una picardía de nuestra región que es diferente a la de los demás, del juego en la calle”, del jugador “que aprende a jugar venciendo obstáculos”, dice. Al fondo sus actuales alumnos entrenan en una cancha por la que transitan constantemente automóviles y motocicletas. Desde su llegada a Lisboa en julio, Suárez ha marcado 34 goles. De cabeza, de penal, de izquierda o de derecha, es una sensación en Portugal. Con su tanto del miércoles ya igualó el récord Falco Garcia, que con el Porto en la campaña 2009–2010 anotó esa cifra en 43 partidos. Luis los hizo en 49. Conozca también: Lanzaron el álbum Panini en Colombia: esto cuesta llenarlo y las láminas más escasas Apenas Harry Kane (33), del Bayern Munich, ha marcado más tantos en las cinco principales ligas europeas. Kylian Mbappé en el Real Madrid y Erling Haaland en el Manchester City tienen 24 dianas, una menos que el cafetero. Este será el tercer Mundial consecutivo en el que Colombia participa con un centrodelantero del Caribe. En 2014 fue Teófilo Gutiérrez y en 2018 Radamel Falcao García, nacido en Santa Marta aunque creció lejos de la ciudad antes de convertirse en el máximo goleador histórico de la selección, con 36 tantos. Luego de que el Tigre dejó de ser tenido en cuenta, varios delanteros hicieron fila para reemplazarlo en la selección, pero ninguno se ha apoderado de la posición. Ahora Suárez también carga con el peso de equipararlo. Suárez dejó su club de origen siendo un adolescente para tener un breve paso por Itagüí Leones, cerca a Medellín. Rápidamente dio el salto a España, donde perteneció a clubes como Granada, Zaragoza y Almería, además de un breve paso por el Olympique de Marsella francés. Gracias a él, los niños “han visto que sí se puede”, dice su padre. Alejandro, el hermano menor de 13 años, también juega en Versalles y viste el dorsal 9. Conozca: ¿El gol al PSG el mejor de la historia de Lucho Díaz? Vea sus 10 golazos

Su hazaña con la Selección

En el país, e incluso en su propia ciudad, Suárez apenas empezó a ser ampliamente reconocido en septiembre del año pasado, cuando marcó cuatro goles ante Venezuela por la última fecha de la eliminatoria sudamericana. Esta hazaña solo la habían logrado otros cinco jugadores, entre ellos los legendarios brasileños Zico y Romário, y su homónimo uruguayo Luis Suárez. Antes recorría tranquilamente Santa Marta, conocida como la Perla del Caribe. Viana cuenta que cuando no tenía la fama de hoy se dio el gusto de ir a jugar billar con su abuelo, quien lo acompañaba a los entrenamientos en una bicicleta cuando era niño. El entrenador actual de Versalles es Óscar Vides, quien creció con Suárez en la escuela. Uno era atacante y el otro defensor. Solo el goleador logró cumplir la meta de ser futbolista profesional. “Algunos nos quedamos” por “el camino”, dice el adiestrador de 30 años. Pero “le alegra a uno” el éxito de un jugador surgido “en un terreno destapado (de arena) como este”. Este lunes, Suárez espera seguir siendo protagonista con su equipo, que recibe al Vitória de Guimarães. El Mundial lo espera con sus goles. Siga leyendo: Díaz y Suárez superan en goles a las duplas de Argentina, Brasil y España, ¿es el mejor ataque de nuestra historia?

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