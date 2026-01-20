¿Cómo lo hace? Los secretos detrás del éxito de Djokovic que llegó a 100 triunfos en el Open de Australia

Con su 100ª victoria en un torneo que ha ganado en 10 ocasiones, Novak Djokovic se clasificó con autoridad para la segunda ronda del Abierto de Australia.
“¡Es realmente mi pista favorita!”, reaccionó Djokovic (4º) en la Rod Laver Arena tras ofrecer tranquilamente una lección al español Pedro Martínez (71º) por 6-3, 6-2 y 6-2 luego de dos horas de juego. En el verano austral ha levantado 10 trofeos y está en liza para volver a ganarlo en la final del 1 de febrero, lo que supondría un nuevo récord de 25 títulos de Grand Slam.
Antes de esta victoria número 100 en Melbourne, ya había alcanzado 102 triunfos en Wimbledon (con siete títulos) y 101 en Roland Garros (con tres).