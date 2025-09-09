David González es el nuevo entrenador de América de Cali, ¿lo sacará de la crisis? Estos son los números del antioqueño

Ante la crisis futbolística que pasa el club América de Cali llegó un “salvador”, o al menos eso esperan los hinchas de la mechita para que en esta nueva etapa el nuevo técnico les ayude a salir de la parte baja de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay.
En un movimiento que sorprendió a pocos y alegró a muchos, el equipo vallecaucano anunció al antioqueño David González, de 43 años, como su nuevo director técnico, un estratega que llega con una mochila pesada y un desafío enorme frente a sus manos.
