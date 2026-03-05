La historia de los siete sobres marcados con nombres hallados junto a $145 millones en La Guajira

El caso que rodea al secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, dio un nuevo giro tras conocerse los detalles de cómo estaba distribuido el dinero incautado esta semana en Hatonuevo, La Guajira. Más allá de los $145 millones encontrados en el baúl de un Toyota Corolla en Hatonuevo, La Guajira, lo que llamó la atención de los investigadores fue la forma en que estaba distribuido el dinero: no estaba en fajos sueltos ni en un solo paquete, sino organizado en siete sobres de manila con anotaciones manuscritas. En contexto: Policía desmiente a secretario de la Cámara: sobres con dinero sí estaban marcados con número de teléfono El coronel Jair Alonso Parra, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, fue enfático al aclarar que los sobres no fueron marcados por los uniformados. “Cada uno tenía anotaciones hechas a mano con datos como el nombre de la persona a la que iba dirigido, un número de teléfono y el municipio o corregimiento donde, presuntamente, debía ser entregado”, explicó.

¿Qué nombres estaban en los sobres incautados por la policía?

De acuerdo con información revelada por El Tiempo, los sobres estaban rotulados con los siguientes nombres: - Dévora Barros. - “Beba” Ramírez. - Kevin Cantillo. - Ghandy R. - Rosa Pacheco. - Edwin Solano. - Cristian Bermúdez. Las autoridades ya tendrían plenamente identificadas a al menos tres de estas personas y verifican si los nombres corresponden efectivamente a líderes políticos de la región o si estarían siendo utilizados sin autorización.

Según fuentes consultadas por ese diario, algunos de los mencionados serían figuras reconocidas en La Guajira. La Fiscalía investiga si los recursos tenían como destino actividades electorales, aunque oficialmente no se ha establecido el propósito final del dinero. Entérese: Lacouture habría ayudado al senador Trujillo a sacar más de 20.000 votos en La Guajira en 2022

¿Cómo estaban guardados los sobre dinero incautados en La Guajira?

El dinero fue encontrado dentro de una bolsa plástica, guardada en una maleta de viaje y oculto entre ropa y zapatos deportivos en el baúl del vehículo. Dentro de esa maleta estaban los siete sobres individualizados. La Policía también indicó que en el automóvil se transportaba propaganda política educativa a favor de un candidato al Senado, lo que amplió el espectro de indagación de la Fiscalía. Le puede interesar: Candidata a Senado negó que exconcejal detenido con $400 millones le haga campaña

¿Qué ha dicho Jaime Lacouture sobre el dinero?

El secretario de la Cámara, Jaime Lacouture, sostuvo que el dinero tenía como destino la compra de un vehículo. Sin embargo, la organización en sobres con nombres específicos es uno de los puntos que las autoridades buscan esclarecer. No obstante, al parecer, existe la posibilidad de que las anotaciones correspondan a su letra, un aspecto que también estaría bajo verificación dentro de la investigación.

El abogado defensor del escolta detenido aseguró que no se probó origen ilícito de los recursos y que la captura fue declarada ilegal por un juez de garantías, quien ordenó la devolución del dinero. Aun así, para los investigadores el foco permanece en los sobres: quién escribió los nombres, a quién estaban dirigidos realmente y cuál era el propósito de una distribución tan detallada a pocos días de elecciones.

Bloque de preguntas y respuestas