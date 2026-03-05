El running como medicina emocional: la ciencia respalda sus beneficios

En medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, el running se ha convertido en una forma simple y accesible de reconectar consigo mismo. La ciencia respalda esta práctica: una revisión publicada en The BMJ (2024) concluyó que el ejercicio es un tratamiento efectivo para la depresión, destacando caminar o trotar entre las modalidades más beneficiosas cuando se realizan con cierta intensidad.
Por su parte, The Lancet Public Health (2025) evidenció que metas alcanzables, como caminar cerca de 7.000 pasos diarios, ya se asocian con reducciones en riesgos de salud, incluida la mortalidad y la enfermedad cardiovascular. Es decir, incluso pequeños avances en movimiento generan grandes beneficios.
“Correr es mucho más que una actividad física; es una herramienta de transformación personal y colectiva. Nos emociona conectarnos con este mensaje porque refleja nuestro propósito: demostrar que cualquiera puede empezar a correr y que el movimiento cambia vidas. Este año, la campaña de Corremitierra se llama ALL YOU NEED IS RUN y queremos que cada participante descubra la razón que lo motiva a correr”, afirmó Jorge Andrés Orozco, director de la competencia atlética.