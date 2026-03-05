El running como medicina emocional: la ciencia respalda sus beneficios

En medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, el running se ha convertido en una forma simple y accesible de reconectar consigo mismo. La ciencia respalda esta práctica: una revisión publicada en The BMJ (2024) concluyó que el ejercicio es un tratamiento efectivo para la depresión, destacando caminar o trotar entre las modalidades más beneficiosas cuando se realizan con cierta intensidad. Por su parte, The Lancet Public Health (2025) evidenció que metas alcanzables, como caminar cerca de 7.000 pasos diarios, ya se asocian con reducciones en riesgos de salud, incluida la mortalidad y la enfermedad cardiovascular. Es decir, incluso pequeños avances en movimiento generan grandes beneficios. “Correr es mucho más que una actividad física; es una herramienta de transformación personal y colectiva. Nos emociona conectarnos con este mensaje porque refleja nuestro propósito: demostrar que cualquiera puede empezar a correr y que el movimiento cambia vidas. Este año, la campaña de Corremitierra se llama ALL YOU NEED IS RUN y queremos que cada participante descubra la razón que lo motiva a correr”, afirmó Jorge Andrés Orozco, director de la competencia atlética.

¿Cómo ayuda el running a superar retos personales y la ansiedad? Los beneficios del running también se reflejan en la experiencia de los propios corredores. De acuerdo con una encuesta realizada por Corremitierra a finales de 2025 y respondida por cerca de 9.000 personas, el 34,42% afirma que el principal beneficio de correr es mejorar su estado de ánimo; el 33,57% señala que le ayuda a aumentar su energía diaria y el 10,64% destaca que fortalece su autoestima, factores asociados con la prevención y el manejo de la depresión y la ansiedad. Lea también: Gala Altius 2025: Conozca a los 14 atletas que marcaron el año deportivo en Colombia La evidencia científica también muestra que la actividad física aeróbica, como trotar o correr, tiene efectos directos en la reducción de la ansiedad, el estrés y los síntomas depresivos. Según la Organización Mundial de la Salud, la práctica regular de ejercicio favorece la salud cerebral, mejora el estado de ánimo y potencia la capacidad cognitiva en personas de todas las edades. En este contexto, correr no solo representa actividad física, sino una experiencia con propósito: muchas personas encuentran en cada kilómetro una forma de fortalecer su disciplina, su resiliencia y su bienestar emocional.

Correr es medicina. Foto: cortesía CORREMITIERRA

En un contexto de creciente estrés y sobrecarga emocional, correr aparece como una práctica accesible, de bajo costo y con impacto positivo en la calidad de vida. Este fenómeno también se refleja en el aumento de comunidades de corredores en el país y en la creciente participación en eventos deportivos. Entérese: ¿Por qué cuando está aburrido “el cuerpo” le pide ultraprocesados? Además, el 18,52% aseguró que su motivación principal para correr es reducir el estrés y la ansiedad. La gran mayoría participa en eventos deportivos por salud y bienestar (85,57%) y para superar retos personales (68,93%). Estos resultados evidencian que, más allá del rendimiento físico, muchas personas perciben el running como una verdadera “medicina emocional”, una práctica que ayuda a regular las emociones, recuperar la motivación y fortalecer la estabilidad psicológica en la vida cotidiana.

Running y salud mental, se acerca CORREMITIERRA 2026. Foto: cortesía CORREMITIERRA

¿Cuándo es la gira CORREMITIERRA 2026 y en qué ciudades será?

Para quienes buscan iniciar este camino de bienestar, Corremitierra ha anunciado su gira nacional 2026; el calendario comenzará en Medellín el próximo 19 de abril y recorrerá distintas ciudades del país: una nueva sede que se anunciará el 23 de julio, Barranquilla el 2 de agosto y, como cierre, Bogotá el 22 de noviembre, invitando a más personas a moverse y a encontrar en el running un espacio de salud y bienestar. En línea con este espíritu, la medalla de esa carrera está inspirada en el crecimiento personal del corredor.