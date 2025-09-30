“Fuimos justos vencedores, pero hay que seguir corrigiendo y mejorando”: César Torres tras la victoria de Colombia en Chile

El técnico César Torres resaltó el triunfo ante Arabia Saudita en el debut de Colombia en el Mundial Sub 20 y también resaltó el acompañamiento de los hinchas en el estadio de Talca.
Sobre la victoria, el entrenador caleño sostuvo que es muy importante, y aunque sus dirigidos no empezaron de la mejor forma el partido, en parte por la emotividad del debut, exaltó que el grupo buscó siempre el arco rival y el triunfo.
Hay que recordar que Colombia venció 1-0 a Arabia Saudita con tanto de Óscar Perea, tras pase de Jordan Barrera, a los 64 minutos.