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Tras la derrota ante Millonarios, Diego Arias dijo que es un resultado que duele, pero que hay que corregir y seguir

Dos expulsiones y un penal errado cuando el partido estaba 0-0 fueron la clave para que el rival pasara por delante del verde.

  • El técnico Diego Arias está en el ojo del huracán por las dos derrotas en el semestre de Atlético Nacional ante Millonarios, los hinchas piden que no siga. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    El técnico Diego Arias está en el ojo del huracán por las dos derrotas en el semestre de Atlético Nacional ante Millonarios, los hinchas piden que no siga. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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En redes sociales los mensajes de los hinchas son claros, están cansados de la falta de autocrítica del técnico Diego Arias, y las dos derrotas contra Millonarios acabaron la paciencia de los seguidores verdolagas.

Aunque en el duelo en El Campín sucedieron tres hechos puntuales que marcaron el rumbo de la victoria azul: el penal errado de Alfredo Morelos y las expulsiones de los dos capitanes William Tesillo y Jorman Campuzano, los hinchas están molestos por las dos derrotas consecutivas ante Millonarios.

En rueda de prensa, el técnico Arias dijo estar dolido por el resultado y el desarrollo del partido, pero también mencionó que han logrado algunos resultados importantes y que la buena posición en la tabla les permite trabajar tranquilos en busca de corregir los errores que les costaron estas derrotas.

Sobre las dos derrotas ante Millonarios por Copa Sudamericana– que costó la eliminación del torneo internacional– y por la Liga, Arias mencionó que “son dos resultados que, a las personas que trabajamos en Nacional y a los que nos siguen nos duelen, por eso hay que reflexionar, corregir, pero habíamos tenido dos buenos resultados, estamos en buena posición con toda la ilusión y las posibilidades en nuestras manos de cerrar bien esta fase e ir por nuestros objetivos en Liga”.

Arias también sostuvo que, “es un partido y un resultado que nos duele mucho, se había planteado y se estaba jugando un tipo de partido que para nosotros estaba previsto y queríamos ganarlo, pero todo lo que pasó nos afectó y ahora solo es trabajar corregir y que no nos pase de nuevo. Es una pena y un dolor grande no haber alcanzado el resultado y nos toca es analizarlo profundamente y corregir para no volver a vivir algo así de nuevo”.

Sobre el balance del juego en El Campín, Arias puntualizó que “es complejo de hacer un análisis profundo por las dos expulsiones que nos afectan en momentos claves del juego, además el errar el penal nos llevó a hacer un partido que no queríamos hacer”.

“Es imposible no tomar en cuenta las expulsiones en un partido difícil, enfrentamos a un rival que con su gente quería hacer un gran juego, sabíamos que iba a ser un rival intenso, muy físico y con dos jugadores menos nos afectó bastante”.

El técnico resaltó que “tuvimos una situación muy clara, el penal, cuando estábamos con once hacíamos un partido que nos beneficiaba. Teníamos el control del juego con aproximaciones e intervenciones, pero sin la cantidad de jugadores suficientes el partido se hizo complejo y se tornó difícil para nosotros”.

Finalmente y a pesar de la insistencia de los periodistas sobre su continuidad en el equipo, el técnico enfatizó en que “siento el respaldo del grupo, somos un equipo que trabajamos juntos para obtener los resultados, hoy no lo logramos y lo perdemos todos, así como cuando ganamos celebramos juntos hoy no pasó”.

Ahora Nacional regresa a casa para preparar el duelo en el Atanasio Girardot ante Internacional de Bogotá, este sábado a las 8:30 de la noche.

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