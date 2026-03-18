Tras la derrota ante Millonarios, Diego Arias dijo que es un resultado que duele, pero que hay que corregir y seguir

En redes sociales los mensajes de los hinchas son claros, están cansados de la falta de autocrítica del técnico Diego Arias, y las dos derrotas contra Millonarios acabaron la paciencia de los seguidores verdolagas.
Aunque en el duelo en El Campín sucedieron tres hechos puntuales que marcaron el rumbo de la victoria azul: el penal errado de Alfredo Morelos y las expulsiones de los dos capitanes William Tesillo y Jorman Campuzano, los hinchas están molestos por las dos derrotas consecutivas ante Millonarios.
En rueda de prensa, el técnico Arias dijo estar dolido por el resultado y el desarrollo del partido, pero también mencionó que han logrado algunos resultados importantes y que la buena posición en la tabla les permite trabajar tranquilos en busca de corregir los errores que les costaron estas derrotas.