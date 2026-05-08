Real Madrid tomó medidas por la pelea entre Valverde y Tchouaméni: estas fueron las sanciones

En medio de una temporada para el olvido, el Real Madrid vive un momento de tensiones antes del clásico ante el Barcelona por la liga española. Un enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni ha revelado la actualidad del vestuario. El club ya habría tomado las primeras medidas. Así lo manifestó el cuadro merengue a través de un comunicado oficial publicado en la mañana de este viernes, donde aclaró que ambos futbolistas dieron sus versiones en sus respectivos descargos. Lea también: Escándalo en el Real Madrid antes del clásico: Valverde terminó en el hospital tras pelea con Tchouaméni De acuerdo con las versiones oficiales, en esas comparecencias “los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”. “Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, agregó el club más ganador de la UEFA Champions League. Luego de que cada jugador diera las respectivas versiones, el club ha decidido sancionar a cada jugador de forma económica con una multa de quinientos mil euros a cada jugador (500.000 euros), cerrando así el expediente entre los dos.

¿Qué han dicho Valverde y Tchouaméni sobre su presunta pelea?

Según versiones reveladas inicialmente por el medio español Marca, el pasado miércoles hubo un clima de tensión entre el futbolista francés y el uruguayo que tuvo un mal desenlace en el vestuario.

Al parecer, Federico se habría negado a darle la mano a su compañero al inicio de la jornada, algo que desde ya generó mal ambiente en esa práctica donde hubo roces y entradas fuertes en el terreno de juego. Esas disputas y lo ocurrido al iniciar la jornada habrían terminado en una pelea al finalizar el entrenamiento. En medio de ese altercado, Valverde habría sido trasladado a un centro médico producto de una contusión.

Sobre dichas versiones, el uruguayo publicó un comunicado desmintiendo al medio español. “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”, reconoció el futbolista sobre lo ocurrido el miércoles.

“Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpee accidentalmente contra una mesa, haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”, agregó el sudamericano, enfatizando en que no se habían ido a los golpes.

Comunicado de Federico Valverde publicado el jueves. Foto: @fedevalverde

Dicha versión pública de Valverde fue conocida ayer a través de sus redes, sin embargo, este viernes, una vez se conoció la sanción por parte del Real Madrid, el francés ha mostrado a través de Instagram sus disculpas.

“Lo ocurrido esta semana en los entrenamientos es inaceptable.Digo esto pensando en el ejemplo que se espera que demos a los jóvenes, ya sea en el fútbol o en la escuela. Independientemente de quién tenga la razón o no, siempre debemos buscar la solución más sensata para resolver un conflicto”, expresó Tchouaméni a través de una historia en su perfil.

“Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid. Sobre todo porque el Real Madrid es el club más comentado del mundo”, subrayó el europeo, confirmando que reconoce y acepta la sanción del club.

Aurélien Tchouaméni y sus disculpas en sus redes una vez se conoció la sanción. Foto: @aurelientchm