Ver a Colombia en el Mundial cuesta más que ir al Super Bowl: así está la locura de precios del partido ante Portugal

No es una final. No es una semifinal. Ni siquiera es un partido eliminatorio. Pero el encuentro entre Colombia y Portugal, del Mundial 2026, programado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, ya es el evento deportivo más costoso del calendario en el mercado secundario de entradas, superando incluso el precio promedio del Super Bowl. Así lo reveló The Wall Street Journal, que documentó la tormenta perfecta de pasión, diáspora y especulación que convirtió un partido de primera ronda del Mundial 2026 en un fenómeno económico sin precedentes. Puede leer: ¿Cómo conseguir boletas para el Mundial 2026 en la fase actual de venta?

El precio que nadie esperaba para un partido de grupos

Cuando las entradas para el Mundial 2026 salieron a la venta en diciembre pasado, los precios desorbitados ya eran la norma. Las plataformas de reventa comenzaron a registrar cifras sin precedentes, algunas boletas para la final llegaron a costar más que una luna de miel de dos semanas en San Bartolomé, una isla en el Caribe. Pero de los 104 partidos programados para el torneo de cinco semanas, ninguno ha generado un mercado más llamativo que el duelo entre Colombia y Portugal. Según datos de TicketData, plataforma que monitorea la actividad en los sitios de reventa, las entradas más económicas para ese partido se cotizaban esta semana alrededor de los 2.500 dólares (9,3 millones de pesos a la tasa actual). Para ponerlo en perspectiva, el precio promedio de entrada al Super Bowl 2025, el espectáculo deportivo considerado históricamente el más exclusivo del calendario estadounidense, fue de 2.109 dólares el día del partido. Colombia-Portugal, siendo apenas un juego de fase de grupos, ya lo superó. En la plataforma oficial de reventa de la FIFA, los precios oscilaron entre los 2.300 dólares y una cifra que desafía cualquier lógica, 5,75 millones de dólares por entrada (21.600 millones de pesos). Y eso sin contar la comisión del 15% que la FIFA cobra tanto al comprador como al vendedor en su sistema de reventa autorizado.

El cóctel perfecto: Ronaldo, la diáspora y el fantasma de la Copa América

Los analistas citados por el WSJ coinciden en que detrás de estos precios hay una combinación de factores que rara vez coinciden en un solo partido. El partido va más allá de lo deportivo, es probable que sea el último Mundial de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más seguidos del planeta. Esa posibilidad de presenciar el cierre de una era convierte el encuentro en algo más que un partido de fútbol. Es historia en tiempo real, y los aficionados portugueses, y buena parte del mundo, están dispuestos a pagar por ella. Pero si hay un factor que explica con mayor contundencia la presión sobre los precios, es la geografía. Solo en Florida viven cerca de 500.000 colombianos, y la sede del partido, el Hard Rock Stadium de Miami, parece diseñada para encender la pasión de la comunidad latina. No es la primera vez que ese estadio es escenario del fervor colombiano. Por ejemplo, en la final de la Copa América 2024, miles de aficionados colombianos sin boleta intentaron ingresar al mismo escenario, generando escenas caóticas que dieron la vuelta al mundo. Hay también un componente puramente deportivo porque Colombia y Portugal se encuentran entre los 15 mejores equipos del ranking FIFA, lo que convierte este encuentro en uno de los únicos cuatro partidos entre dos selecciones del top 15 en toda la primera ronda del Mundial. En un torneo de 48 equipos donde la fase de grupos suele deparar muchos duelos asimétricos, este es una rareza: dos potencias frente a frente desde el primer partido. Lea aquí: Hoteles en EE. UU. no se llenan por el Mundial 2026, y varias entradas cuestan más de $40 millones

La historia de Andy Loaiza: cuando el miedo a perdérselo gana la batalla

El WSJ cita la historia de Andy Loaiza, que creció en Bogotá, pero hoy vive en Port St. Lucie, Florida. Cuando supo que Colombia jugaría contra Portugal casi en su patio, fijó un techo de 1.500 dólares por boleta. Luego entró a la plataforma de reventa oficial de la FIFA. “Tengo que admitir que el miedo a perderme algo y la emoción del momento simplemente me dejaron llevar”, reconoció Loaiza, supervisor de reparación de aviones de 35 años. Terminó comprando tres entradas a 2.883 dólares cada una, para un total de 8.650 dólares. “Sinceramente, sigo pensando que es una locura”, dijo. “Pero quiero muchísimo a la selección nacional”. Su historia es el retrato fiel de lo que ocurre cuando la identidad nacional, la proximidad geográfica, la afición deportiva y la escasez artificial de boletas se encuentran en el mismo punto: el precio deja de ser racional y se convierte en una expresión de amor por los colores.

Segundo partido más caro en reventa, solo detrás de la final

El mercado le dio el lugar a este partido en la jerarquía del torneo, por eso, en Ticketdata, Colombia-Portugal es actualmente el segundo partido más costoso del Mundial 2026, solo superado por la gran final. En otras plataformas, las boletas de categoría 1 se consiguen desde 11,5 millones de pesos colombianos. En SeatGeek, el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México supera por un margen mínimo al Colombia-Portugal, 2.771 dólares frente a 2.761 dólares. Sin embargo, hay un detalle importante, en México, la legislación local prohíbe la reventa por encima del precio nominal en la plataforma oficial de la FIFA, lo que limita esa comparación. La FIFA, por su parte, defendió sus precios señalando que se ajustan a las tendencias del sector y que los ingresos del Mundial financian su labor como organización sin ánimo de lucro que apoya el fútbol en más de 200 países.

World Cup Soccer Ticket Prices.