¿Crisis en Subway? La cadena cerró 729 restaurantes en Estados Unidos

La cadena de restaurantes Subway, que cuenta con operaciones en Colombia, registró en 2025 uno de los mayores retrocesos de su historia reciente en Estados Unidos, luego de cerrar 729 restaurantes. De acuerdo con un informe de FOX Business, el número total de restaurantes de la compañía cayó por debajo de 19.000 locales, lejos de los más de 22.000 que tenía hace apenas algunos años. Aunque Subway abrió 499 nuevos puntos de venta en 2025, la cifra no fue suficiente para compensar el número de cierres, lo que dejó un balance negativo en su operación. La documentación también revela que cerca de 800 establecimientos permanecían cerrados temporalmente al cierre del año pasado. Sin embargo, la empresa prevé que muchos de esos locales vuelvan a operar próximamente.

La cadena cumple 30 años de operación en Colombia, donde mantiene más de 220 restaurantes en distintas ciudades. FOTO COLPRENSA

De hecho, más de la mitad de las aperturas realizadas en 2025 correspondieron a restaurantes que anteriormente habían cerrado de forma temporal

¿Subway está en crisis?

Pese a la reducción de su presencia física, Subway logró mejorar significativamente sus resultados financieros. La cadena reportó ingresos netos por US$688 millones en 2025, cifra superior a los US$397 millones registrados un año antes y muy por encima de los US$15 millones obtenidos en 2023. Entérese: Conozca la historia de La Vaquita que desde hoy es Supermú Sin embargo, los ingresos totales de las franquicias sí mostraron una caída. Según el informe, estos disminuyeron más de 6%, hasta ubicarse en US$767 millones. El desempeño refleja una transformación dentro del negocio de franquicias de la compañía, que parece enfocarse en mejorar rentabilidad mientras ajusta su red de restaurantes.

¿Cómo está Subway frente a la competencia?

Según la clasificación de restaurantes de Circana de 2026, los establecimientos de Subway generan en promedio ventas anuales cercanas a US$500.000. La cifra es considerablemente menor frente a otras cadenas de sándwiches competidoras en Estados Unidos, lo que evidencia los desafíos que enfrenta la marca en un mercado cada vez más competitivo.

Pese a ello, la compañía mantiene planes de expansión. Subway informó que ya firmó 93 acuerdos de franquicia y proyecta abrir cerca de 100 nuevos restaurantes durante el próximo año.

¿Cómo le ha ido a Subway en Colombia?

En Colombia, Subway mantiene una presencia consolidada desde su llegada en 1995. La compañía introdujo en el país el concepto de sándwiches personalizados y frescos en un mercado dominado entonces por cadenas tradicionales de comida rápida.