Nueve detenidos y daños en la tribuna norte: balance de los desmanes del DIM vs. Flamengo en el Atanasio Girardot

Nueve personas detenidas, entre ellas un menor de edad, y múltiples daños en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, de Medellín, fue el balance de los desmanes registrados en los primeros minutos del encuentro entre el Independiente Medellín y Flamengo, de Brasil, por la Copa Libertadores.
Así lo reportó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, quien aseguró que en los operativos realizados se capturaron a ocho mayores de edad y se aprehendió a un menor de edad, quienes fueron sorprendidos tanto lanzando la pólvora que obligó a la suspensión del juego como a los posteriores desmanes.
“Logramos la captura de seis ciudadanos por el delito de daños en bienes de uso público, daños en bienes del Estado, y también algunos ciudadanos que fueron capturados por el delito de ataque contra servidor público”, explicó el alto oficial en cuanto a las detenciones.