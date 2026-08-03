La Dimayor anunció que ya recibió todas las ofertas por los derechos de televisión: ¿quién ganará la puja?

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que recibió de manera satisfactoria una pluralidad de ofertas de terceros dentro del proceso de licitación para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales de sus competiciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la recepción de las propuestas se realizó conforme al cronograma establecido en la invitación presentada por la entidad, lo que permitirá dar continuidad al proceso de selección del nuevo operador de las transmisiones del fútbol colombiano.

La jornada se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor, realizada en las oficinas de Crowe Co SAS, firma encargada de la auditoría del proceso, y contó además con el acompañamiento de Octagon Inc., que actúa como asesor técnico.

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