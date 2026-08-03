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La Dimayor anunció que ya recibió todas las ofertas por los derechos de televisión: ¿quién ganará la puja?

El proceso para definir el futuro de las transmisiones del fútbol profesional colombiano dio un paso clave con la recepción de múltiples propuestas.

  • El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, indicó que brindará la información cuando decidan a quién otorgarle los derechos de televisión. FOTO COLPRENSA
    El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, indicó que brindará la información cuando decidan a quién otorgarle los derechos de televisión. FOTO COLPRENSA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) informó que recibió de manera satisfactoria una pluralidad de ofertas de terceros dentro del proceso de licitación para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales de sus competiciones.

De acuerdo con el comunicado oficial, la recepción de las propuestas se realizó conforme al cronograma establecido en la invitación presentada por la entidad, lo que permitirá dar continuidad al proceso de selección del nuevo operador de las transmisiones del fútbol colombiano.

La jornada se llevó a cabo durante una sesión de la Comisión de Mercadeo de la Dimayor, realizada en las oficinas de Crowe Co SAS, firma encargada de la auditoría del proceso, y contó además con el acompañamiento de Octagon Inc., que actúa como asesor técnico.

Conozca: Los 8 “rebeldes” lograron su cometido: Dimayor aceptó revisar la distribución de derechos de televisión para 2027

La Dimayor destacó que la recepción de varias ofertas representa un avance importante para continuar con el cronograma previsto y evaluar las diferentes propuestas presentadas por los interesados.

El objetivo de esta licitación es ampliar el alcance de las competiciones del fútbol profesional colombiano, tanto en el país como en el exterior, mediante nuevas alternativas de distribución de contenidos.

“De esta manera, la Dimayor avanza en su objetivo de llevar sus competiciones a más espectadores, nuevas latitudes y en formatos innovadores que transformen el entretenimiento deportivo del país”, señaló la entidad en su comunicado.

Ahora, la organización continuará con las siguientes etapas del proceso de evaluación de las propuestas para definir quién administrará los derechos audiovisuales y digitales de sus torneos en los próximos años, una decisión que marcará el futuro de la difusión del fútbol colombiano.

Continúe leyendo: La posesión de Abelardo de la Espriella afectaría al fútbol colombiano; ¿qué partidos se aplazarían?

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué anunció la Dimayor sobre los derechos audiovisuales y digitales del fútbol colombiano?
La Dimayor informó que recibió satisfactoriamente una pluralidad de ofertas de terceros dentro del proceso de licitación para adjudicar los derechos audiovisuales y digitales de sus competiciones.
¿Win Sports seguirá transmitiendo el fútbol colombiano?
¿Qué busca la nueva licitación de los derechos audiovisuales de la Dimayor?
El objetivo es ampliar el alcance del fútbol profesional colombiano mediante nuevas formas de distribución de contenidos, llegar a más espectadores dentro y fuera del país e incorporar formatos innovadores de transmisión.
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