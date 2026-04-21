Ni las críticas frenan al líder Nacional: Diego Arias ya suma 40 puntos y defiende a sus pupilos

Diego Arias, entrenador de Atlético Nacional, logró que el equipo cortara una racha de casi tres años sin vencer a Bucaramanga.

Pero pese al triunfo 2-0 del pasado lunes en el Atanasio, y tras el cual el conjunto paisa aseguró el primer lugar del todos contra todos al llegar a 40 puntos y con dos fechas aún por jugar antes de los cuadrangulares semifinales, al final del partido hubo malestar de un sector de la afición debido al discreto primer tiempo, en el cual sus pupilos se vieron en aprietos ante el elenco leopardo.

En rueda de prensa, con la serenidad que lo caracteriza, Arias indicó que se estaban enfrentando a un rival con jerarquía, y que sus hombres siempre buscaron imponer condiciones desde el pitazo inicial.

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“Es posible que se interprete de esa forma desde afuera, pero nosotros que estamos todos los días con los jugadores y que planteamos el partido, la intención desde el primer tiempo era poder hacer un juego muy parecido al del segundo”, comentó el estratega ante los medios de comunicación.

Nacional, como local, no ha caído por Liga este semestre. Suma en el Atanasio 25 puntos producto de ocho victorias y un empate.

“Nos estábamos enfrentando a un rival que tiene calidad en sus jugadores, que la mayoría hace poco tiempo hicieron grandes campañas y sabíamos que iba a ser un partido difícil”, continuó el orientador, quien recibió críticas al parecer porque dejó mucho tiempo en el campo a Cristian “Chicho” Arango en el campo luego de ser inicialista en vez del delantero Alfredo Morelos, pero fue gracias a una asistencia de Arango de donde llegó la primera anotación del verde gracias a Andrés Román. El otro gol lo convirtió Marlos Moreno, quien ingresó en la parte complementaria.

“El segundo tiempo creo que los jugadores se identificaron mejor, lograron sacarle provecho a las características de los jugadores que teníamos en campo. Teníamos a Edwin, Titi (Rengifo), Mateus, jugadores con muy buen pie, necesitábamos sumar pases antes de atacar. Considero que todo el partido los jugadores estuvieron con la intención de superar el juego”, explicó el orientador.

Nacional, que le lleva seis puntos al segundo de la tabla (Pasto), se concentra ahora en su partido del sábado, desde las 4:00 de la tarde y como visitante frente a Pereira.

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