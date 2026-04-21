x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Disidencias intentaron derribar helicóptero que trasladaba a un cabecilla en el Cauca

Dos minutos después del despegue, el helicóptero fue atacado, lo que desactivó el estabilizador automático y obligó a la tripulación a maniobrar manualmente para mantener el control.

  • El ataque se produjo tras la captura de alias “Mojano”, señalado cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos. Foto: Colprensa
    El ataque se produjo tras la captura de alias “Mojano”, señalado cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Un helicóptero de la Policía fue atacado con ráfagas de ametralladora en momentos en que realizaba la extracción de un peligroso cabecilla de las disidencias, capturado horas antes en el norte del Cauca. Pese al hostigamiento desde tierra, la pericia del piloto fue determinante para evitar una tragedia, logrando mantener el control de la aeronave y completar la maniobra de evacuación.

El ataque se produjo justo cuando alias “Mojano” era trasladado por personal policial tras su detención en zona urbana del municipio de Toribío. De acuerdo con la información oficial, hombres armados abrieron fuego contra la aeronave en pleno operativo. Uno de los disparos impactó el sistema automático del estabilizador del helicóptero, lo que incrementó el riesgo de la operación.

Luego de aterrizar, la revisión técnica evidenció un impacto de bala en la aeronave, confirmando que fue atacada directamente en medio del operativo.

Puede leer: Video | Disidencias de las Farc usan escuelas rurales para adoctrinar niños en Nariño

La Policía Nacional confirmó que la captura de alias “Mojano”, señalado cabecilla de la estructura Dagoberto Ramos, se logró “mediante un trabajo articulado de inteligencia, investigación criminal y el modelo de servicio orientado a los territorios”. El detenido era requerido por el delito de concierto para delinquir agravado.

InfogrÃ¡fico
Disidencias intentaron derribar helicóptero que trasladaba a un cabecilla en el Cauca

Según las autoridades, este hombre tendría una trayectoria criminal de al menos cinco años y ejercía injerencia en los municipios de Toribío, Jambaló y Páez. Es señalado de participar en la financiación de la estructura a través del recaudo de dineros provenientes del narcotráfico y la extorsión a comerciantes de la región.

Además, estaría vinculado a homicidios selectivos y otras acciones violentas en el norte del Cauca.

“Con su captura, se afecta la cadena logística y criminal de esta estructura armada”, detalló el coronel Gerson Bedoya, comandante de la Policía de Cauca.

Conozca: Así fue como cilindro bomba de Calarcá salió de la tierra para tumbar helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia

El uniformado reiteró el llamado a la ciudadanía para que “continúe suministrando información que permita ubicar y judicializar a otros integrantes de estos grupos ilegales”.

Bloque de Preguntas Frecuentes

¿Quién es alias “Mojano”?
Es un presunto cabecilla de disidencias en Cauca, vinculado a narcotráfico, extorsión y homicidios.
¿El helicóptero sufrió daños graves?
Sí, recibió un impacto en el sistema de estabilización, pero logró aterrizar sin víctimas.
¿Dónde ocurrió el ataque?
En zona rural de Toribío, norte del Cauca, durante un operativo policial.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos