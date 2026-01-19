El Ídolo del DIM que anotó el gol que le dio su último título regresa al equipo, ¿qué rol cumplirá?

Han pasado casi diez años, pero en la retina de los aficionados del DIM sigue viva la imagen de la corrida de cerca de 100 metros, casi digna de velocista olímpico, que pegó el cartagenero Christian Marrugo la noche del 19 de junio del 2016 en el estadio Atanasio Girardot para marcar el tanto que le dio al cuadro rojo el último título de Liga que consiguió hasta el momento. El volante, de 40 años, ya no juega fútbol profesional. Sin embargo, una década después de darle esa alegría a los aficionados de El Poderoso, regresará al equipo donde es ídolo. No para estar en las canchas, como ocurrió en 2022, cuando volvió para “su último baile” con el Medellín.

Esta vez Marrugo, quien jugó con el Real Cartagena hasta diciembre del 2025, tendrá un rol administrativo en El Equipo del Pueblo: será el manager de relacionamiento deportivo e institucional. Así lo anunció este lunes el Medellín en sus redes sociales.

“Todos recordamos una historia con final feliz. Ese fue un capítulo. Hoy empieza otro. Medellín significa mucho. Me enamoré porque acá pude dejar huella. Soy agradecido y por eso me enamoré del equipo. Ahora quiero seguir construyendo y dar el 200% por esta institución”, dijo el exfutbolista cartagenero que, aunque no ha confirmado su retiro, con el nuevo cargo lo dijo a gritos.

¿Marrugo había prometido volver al Medellín?

Marrugo es uno de los referentes de la historia contemporánea del Medellín, no solo por el gol que marcó en la final del Apertura del 2016, sino por el buen rendimiento que mostró en sus pasos por el cuadro rojo. Durante el primero, entre 2014 y 2017, fue capitán en una gran cantidad de los 93 partidos que jugó. Además, anotó 15 goles.