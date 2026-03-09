“Al futbolista paisa le falta sacar la casta”: Mao Molina en entrevista exclusiva con El Colombiano

Desde que dejó el fútbol profesional, en octubre de 2017, no volvió a jugar. Dice que no le gusta. Ahora prefiere otras cosas: correr, por ejemplo. Mao Molina, uno de los grandes ídolos del DIM, ahora es maratonista. El manejo de presión que le dejó el balompié lo llevó a no sentir “el muro” mental del que se quejan los atletas aficionados. Ahora, con 45 años, le dedica casi todo su tiempo a la familia y al fútbol –aunque de manera diferente–, y no se ha desprendido del Medellín. Sobre su cercanía con el cuadro rojo conversó con este diario.
