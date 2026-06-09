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José Ortiz no sigue en el DIM, el Poderoso oficializó el final de su contrato por mutuo acuerdo

Los jugadores del Poderoso están en vacaciones y deben regresar a entrenamientos el próximo 22 de junio.

  • El defensor José Ortiz no seguirá en el Independiente Medellín. El club confirmó que llegó a un acuerdo para dar por terminada su vinculación al Poderoso. FOTO CAMILO SUÁREZ
    El defensor José Ortiz no seguirá en el Independiente Medellín. El club confirmó que llegó a un acuerdo para dar por terminada su vinculación al Poderoso. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 1 hora
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El defensor tumaqueño José Ortiz no seguirá con el Independiente Medellín. El club confirmó que llegó a un acuerdo con el jugador para dar por terminada su vinculación con el equipo.

Hay que recordar que Ortiz, llegó al Equipo del Pueblo en la temporada 2023 y acumuló 68 partidos por Liga, cuatro por Copa y 10 entre Copa Sudamericana y Libertadores.

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En el comunicado el DIM informó que “se llegó a un acuerdo con el defensa central José Ortiz, para dar por terminado el vínculo contractual que lo unía a nuestra institución de manera anticipada. Agradecemos su disposición con la institución y deseamos éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

En su trayectoria profesional, Ortiz ha pasado por clubes como Deportivo Pasto, Monarcas Morelia y Mazatlán (México), Santa Fe, Junior y DIM.

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En su palmarés está una Superliga con Santa Fe en 2021.

¿Cuándo vuelve el DIM a entrenamientos?

Los jugadores que continuarán en el Independiente Medellín para el segundo semestre, se deben presentar a trabajos el próximo 22 de junio, bajo las órdenes del cuerpo técnico que estará comandado por Luis Amaranto Perea.

El entrenador principal, se reportará al grupo, tras cumplir con su compromiso con la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica.

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Hay que recordar que, además de la Liga, en el segundo semestre el Poderoso tendrá competencia en la Copa Sudamericana y la Copa BetPlay.

En Sudamericana, tendrá que disputar la fase de playoffs enfrentando al Vasco da Gama de Brasil, a finales de julio.

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