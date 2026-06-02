Liga BetPlay es la campeona mundial de las expulsiones, según reconocido ranking

El fútbol colombiano se ha ganado el título de campeón mundial, sin embargo, no ha sido por alguna competencia de clubes o por tener un estilo de juego vistoso. La liga colombiana es la de mayor expulsiones por partido en el mundo.
Así lo revela el ranking realizado por el grupo de investigación del Observatorio de Fútbol CIES y la empresa de software y datos Impect, quienes midieron a 67 ligas en el mundo en la última temporada terminada o en la actual.
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De acuerdo con este informe, la Liga BetPlay registra un promedio de 0,42 tarjetas rojas por partido, estando por encima de la liga de Uruguay que registra 0,41 expulsiones por encuentro. El top 10 lo completan las liga de Chile, segunda división de Portugal, Israel, Emiratos Árabes, México, Perú, Ecuador y Paraguay. Estos 10 primeros lugares además confirman que es en Suramérica donde se juega con mayor intensidad con la presencia de 5 países.