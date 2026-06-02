Liga BetPlay es la campeona mundial de las expulsiones, según reconocido ranking

El fútbol colombiano se ha ganado el título de campeón mundial, sin embargo, no ha sido por alguna competencia de clubes o por tener un estilo de juego vistoso. La liga colombiana es la de mayor expulsiones por partido en el mundo. Así lo revela el ranking realizado por el grupo de investigación del Observatorio de Fútbol CIES y la empresa de software y datos Impect, quienes midieron a 67 ligas en el mundo en la última temporada terminada o en la actual. Lea también: 127 expulsiones el dato que sacudió la Liga del segundo semestre en Colombia: ¿Juego fuerte o arbitraje severo? De acuerdo con este informe, la Liga BetPlay registra un promedio de 0,42 tarjetas rojas por partido, estando por encima de la liga de Uruguay que registra 0,41 expulsiones por encuentro. El top 10 lo completan las liga de Chile, segunda división de Portugal, Israel, Emiratos Árabes, México, Perú, Ecuador y Paraguay. Estos 10 primeros lugares además confirman que es en Suramérica donde se juega con mayor intensidad con la presencia de 5 países.

La Liga BetPlay 2026-I cerca de las 100 expulsiones

El fútbol colombiano ha mostrado un auge en el juego violento. Evidencia de esto fue lo ocurrido en la clausura del 2025 donde se registraron 127 expulsiones en total durante 226 partidos, siendo un promedio de 0,56 expulsados por encuentro. La Liga BetPlay 2026-I lleva hasta el momento 90 expulsiones desde la fecha 1 hasta las semifinales. Este número se podría considerar alto teniendo en cuenta que para esta temporada se redujo el número de partidos en comparación al semestre pasado por la eliminación de la fecha de clásicos y la modificación de duelos de eliminación directa en vez de cuadrangulares.

En la lista de expulsiones del actual torneo, los equipos que más se vieron afectados por las tarjetas rojas fueron Deportes Tolima con 9 sancionados, Deportivo Pasto con 8 y Cúcuta Deportivo y América de Cali con 7 cada uno. En el caso de los equipos paisas, Deportivo Independiente Medellín recibió 6 tarjetas rojas, siendo el único jugador repitente en la lista el atacante Yony González. Atlético Nacional fue sancionado 5 veces. Revisando los datos individuales, 8 jugadores alcanzaron a ser expulsados dos veces en el torneo. Aparte del ya mencionado delantero del DIM, este grupo lo completan Júnior Hernández (Deportes Tolima), Jaime Peralta (Cúcuta Deportivo), Wálmer Pacheco (Deportivo Pereira), Yan Mosquera (Jaguares), Dennis Quintero (Llaneros) y los jugadores Andrey Estupiñán y Santiago Jiménez (Deportivo Pasto). Lea aquí: ¿Qué tiene Jordania? Así es el rival que enfrentará la Selección Colombia antes del Mundial de Norteamérica

¿Quién fue el árbitro más drástico en el fútbol colombiano?

De las 90 tarjetas rojas que se han mostrado en la actual temporada de la liga colombiana, 11 fueron otorgadas por el árbitro Andrés Rojas, quien será la carta colombiana en el Mundial Norteamérica 2026. Detrás de Rojas se ubicaron Alejandro Moncada con 9 expulsiones, Héctor Rivera con 8 y los jueces Jairo Mayorga y Carlos Betancur con 6 expulsiones. El antioqueño Wilmar Roldán que rompió el récord de expulsiones para un árbitro el semestre pasado expulsando a 17 deportistas en 14 partidos, en esta temporada sólo registró 4 expulsiones. Respecto a la final que comienza este martes, 2 de junio, esta será dirigida por Carlos Ortega de Bolívar. En lo que va del 2026 apenas registra 3 expulsiones. Ninguna a los protagonistas de la disputa del título: Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. Siga leyendo: ¿A qué se debe la cantidad de expulsiones en el segundo semestre de 2025 en el fútbol colombiano?

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