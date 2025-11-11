x

Cinco años después de la última, el DIM jugará su quinta final de Copa, ¿cómo le fue en las anteriores?

El cuadro antioqueño tiene tres títulos en el segundo torneo en importancia del país. Espera rival para la final entre Atlético Nacional y América de Cali.

  • La última vez que el Medellín levantó un título con presencia de público en el Atanasio Girardot fue en 2019, cuando ganó la Copa de ese año. Foto: Juan Antonio Sánchez
Brandon Martínez González
Deportes

11 de noviembre de 2025
Cinco años pasaron para que el Medellín volviera a clasificar a la final de la Copa BetPlay. La última vez que los antioqueños disputaron el título de este torneo fue en febrero de 2021, cuando se disputó la final de la edición de 2020, retrasada por la pandemia de covid-19.

Este año el equipo antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, clasificó a la quinta final de Copa de su historia. El Poderoso, que venció a Envigado en semifinales (2-1 en el global), buscará su cuarto título en el segundo torneo en importancia del balompié local. El título más reciente lo consiguió, justamente, en la final del torneo de 2020, cuando sumó un bicampeonato.

Puede leer: “Tenemos la ilusión de ganar títulos”: Alejandro Restrepo tras meter al DIM en la final de la Copa Betplay

¿Cómo le ha ido al Medellín en las finales de Copa BetPlay que ha disputado?

El rival del DIM en la final de la Copa de este año saldrá del ganador de la serie entre Atlético Nacional y América de Cali, que se definirá el próximo domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Por el momento, el cuadro antioqueño lleva la ventaja. En la ida, disputada el 2 de noviembre, se impuso 4-1 en el Atanasio Girardot.

El entrenador Alejandro Restrepo llegó en el 2024
Por eso hay ilusión de que se de una final paisa en la Copa, cuyos partidos se disputarán entre el 17 y el 21 de diciembre, después de que finalice la Liga colombiana. El Medellín, que es el único finalista confirmado por el momento. Los rojos, que terminaron preocupados por la lesión que sufrió el “Polaco” Fydriszewski que llevó a que fuera reemplazado cuando iban 87 minutos del partido, han ganado tres de las cuatro finales de Copa que han disputado hasta el momento.

El primer título de Copa del Medellín llegó en 1981, cuando eran dirigidos por Leonel Montoya y vencieron 4-1 en el global al Deportivo Cali, que fue su rival. En el duelo de ida, los antioqueños se impusieron 3-1. En la vuelta, entre tanto, empataron a un tanto. Así llegó su primer título de este torneo que, en los últimos años empezó a dar cupo a la Copa Sudamericana a su campeón.

Pasaron 36 años para que el DIM volviera a jugar una final de Copa. La segunda la disputó en 2017. Su rival fue en Junior de Barranquilla. La serie fue apasionante, cerrada. En el juego de ida, disputado en el Atanasio Girardot, empataron 1-1. La vuelta se disputó en el Metropolitano de la capital del Atlántico. Los tiburones ganaron 2-0 y se quedaron con el título.

Dos años después, con Aldo Bobadilla como entrenador fue campeón de Liga en 2009 siendo arquero y capitán, los rojos consiguieron su segundo título. En la edición de Copa del 2019 Medellín venció al Deportivo Cali en un partido de vuelta que se disputó el 6 de noviembre en el Atanasio Girardot. La serie terminó 4-3 en favor de los antioqueños. En la ida empataron 2-2. En la vuelta, el DIM se impuso 2-1.

Entérese: ¡Sí habrá estadio en caso de final paisa! Federico Gutiérrez desmintió rumores sobre el Atanasio Girardot

Entre tanto, el último título del cuadro paisa llegó en la ya mencionada final de Copa de la edición del 2020 ante el Tolima. Aquella vez solo se disputó un partido. Fue en el Atanasio Girardot y terminó igualado a un tanto en el tiempo reglamentario. Al final, Medellín se impuso 5-4 en la tanda de penaltis y levantó el título. Esa es la celebración más reciente del cuadro paisa en el fútbol profesional colombiano.

