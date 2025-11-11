Cinco años después de la última, el DIM jugará su quinta final de Copa, ¿cómo le fue en las anteriores?

Cinco años pasaron para que el Medellín volviera a clasificar a la final de la Copa BetPlay. La última vez que los antioqueños disputaron el título de este torneo fue en febrero de 2021, cuando se disputó la final de la edición de 2020, retrasada por la pandemia de covid-19. Este año el equipo antioqueño, dirigido por Alejandro Restrepo, clasificó a la quinta final de Copa de su historia. El Poderoso, que venció a Envigado en semifinales (2-1 en el global), buscará su cuarto título en el segundo torneo en importancia del balompié local. El título más reciente lo consiguió, justamente, en la final del torneo de 2020, cuando sumó un bicampeonato. Puede leer: “Tenemos la ilusión de ganar títulos”: Alejandro Restrepo tras meter al DIM en la final de la Copa Betplay

¿Cómo le ha ido al Medellín en las finales de Copa BetPlay que ha disputado?

El rival del DIM en la final de la Copa de este año saldrá del ganador de la serie entre Atlético Nacional y América de Cali, que se definirá el próximo domingo 16 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Por el momento, el cuadro antioqueño lleva la ventaja. En la ida, disputada el 2 de noviembre, se impuso 4-1 en el Atanasio Girardot.

El entrenador Alejandro Restrepo llegó en el 2024

Por eso hay ilusión de que se de una final paisa en la Copa, cuyos partidos se disputarán entre el 17 y el 21 de diciembre, después de que finalice la Liga colombiana. El Medellín, que es el único finalista confirmado por el momento. Los rojos, que terminaron preocupados por la lesión que sufrió el “Polaco” Fydriszewski que llevó a que fuera reemplazado cuando iban 87 minutos del partido, han ganado tres de las cuatro finales de Copa que han disputado hasta el momento.

El primer título de Copa del Medellín llegó en 1981, cuando eran dirigidos por Leonel Montoya y vencieron 4-1 en el global al Deportivo Cali, que fue su rival. En el duelo de ida, los antioqueños se impusieron 3-1. En la vuelta, entre tanto, empataron a un tanto. Así llegó su primer título de este torneo que, en los últimos años empezó a dar cupo a la Copa Sudamericana a su campeón.

Pasaron 36 años para que el DIM volviera a jugar una final de Copa. La segunda la disputó en 2017. Su rival fue en Junior de Barranquilla. La serie fue apasionante, cerrada. En el juego de ida, disputado en el Atanasio Girardot, empataron 1-1. La vuelta se disputó en el Metropolitano de la capital del Atlántico. Los tiburones ganaron 2-0 y se quedaron con el título.