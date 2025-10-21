DIM mira desde lo alto: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El duelo entre La Equidad y Tolima por la fecha 16 de la Liga BetPlay, más el encuentro entre Independiente Medellín y Santa Fe por fecha atrasada, movió las fichas en la tabla de posiciones. Y mientras unos cogen cada vez ventajas, las posibilidades se agotan para los coleros.
Únicamente tres fechas restan por disputarse en el torneo clausura. Medellín, Junior y Bucaramanga siguen siendo los equipos más estables, mientras que Llaneros y Santa Fe han tambaleado a lo largo de las fechas, y ahora tendrán que proteger esos dos últimos cupos con posibilidad de clasificación en la tabla. Le contamos cómo quedaron las posiciones previo a comenzar la fecha 17 y qué se viene durante la semana.