DIM mira desde lo alto: así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El duelo entre La Equidad y Tolima por la fecha 16 de la Liga BetPlay, más el encuentro entre Independiente Medellín y Santa Fe por fecha atrasada, movió las fichas en la tabla de posiciones. Y mientras unos cogen cada vez ventajas, las posibilidades se agotan para los coleros. Únicamente tres fechas restan por disputarse en el torneo clausura. Medellín, Junior y Bucaramanga siguen siendo los equipos más estables, mientras que Llaneros y Santa Fe han tambaleado a lo largo de las fechas, y ahora tendrán que proteger esos dos últimos cupos con posibilidad de clasificación en la tabla. Le contamos cómo quedaron las posiciones previo a comenzar la fecha 17 y qué se viene durante la semana.

DIM y Santa Fe empataron en el Atanasio y el partido fue suspendido

Aunque el duelo entre Independiente Medellín y Santa Fe en el Atanasio debió ser suspendido por las fuertes lluvias del pasado lunes, que no permitían que la pelota rodara efectivamente, el empate 1-1 fue suficiente para que ambos equipos se beneficiaran. El DIM alcanzó el liderato con 31 puntos, al igual que Junior, pero con un gol más de diferencia (+129). Mientras tanto, los leones aprovecharon el gol del eterno capitán, Hugo Rodallega, para meterse entre los 8 con 22 puntos. Sin embargo, la ventaja no es mucha. Detrás de Santa Fe (8°) se ubica Águilas Doradas, con un punto de diferencia y con posibilidades reales de sumar en los próximos encuentros. El club bogotano deberá evitar la derrota a toda costa para no comprometer su clasificación en los tres compromisos restantes.

Tolima se llevó el triunfo en el Estadio de Techo ante La Equidad

Jersson González fue la estrella de la noche al marcar doblete para la victoria 2-0 de Tolima frente a La Equidad, que además los catapultó en la tabla de posiciones y ahora los tolimenses ocupan el sexto lugar con 26 puntos. El vinotinto, que no ha podido garantizar una buena racha a lo largo del torneo, ha dejado claro que es un equipo que deja todo en la cancha en partidos decisivos. La Equidad, por su parte, no levanta cabeza, y sigue siendo el colero de la tabla con solo 11 puntos, y sin ninguna posibilidad de clasificar a la próxima instancia. Tolima deberá mantener las victorias frente a Deportivo Cali, Unión Magdalena y finalmente Llaneros, con quien se disputará la última fecha y promete ser un duelo a muerte.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la fecha 16 de la Liga BetPlay?