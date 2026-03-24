DIM tiene poco margen de error: solo puede perder uno de los partidos que le quedan en Liga si quiere entrar a cuadrangulares

El DIM aún tiene opciones matemáticas de clasificar a los cuadrangulares del Apertura. Sin embargo, cada vez le queda menos margen de error. El cuadro rojo, que el lunes perdió 2-1 contra Santa Fe en Bogotá en un duelo que terminó de jugar con dos futbolistas menos –expulsaron a Didier Moreno y Alexis Serna–, apenas suma 13 puntos en la tabla del la Liga-1.
A El Poderoso le restan siete partidos. Tiene 21 puntos aún por disputar. Para meterse en las semifinales del rentado local tendría que llegar, mínimo, a 30, que fueron los puntos que sumó el octavo del segundo semestre de 2025.