DIM buscará reponerse del “golpe” contra Nacional ante el Bucaramanga en el Atanasio, ¿a qué hora es el partido?

En el DIM no hubo mucho tiempo para procesar “el golpe emocional” de la derrota en clásico paisa ante Nacional. Apenas tres días después de ese duelo, el cuadro rojo tiene otra prueba de fuego en el Atanasio Girardot. El Poderoso, dirigido por Alejandro Restrepo, recibe este miércoles al líder de la Liga, Atlético Bucaramanga, en el duelo válido por la fecha 18 del Torneo Clausura. Los antioqueños, que son el equipo que más goles ha celebrado en el segundo semestre del año con 36 celebraciones, se medirán con el cuadro que tiene la mejor defensa.

A los bumangueses, que los dirige Leonel Álvarez, solo les han marcado 13 tantos en los 17 encuentros disputados por el rentado local. De hecho, la última vez que recibieron más de un gol fue el 26 de septiembre pasado, en su visita a Fortaleza en Bogotá por la decimotercera jornada liguera.

Aquella vez perdieron 2-1. Después, jugaron contra Envigado, Unión, Millonarios y Llaneros y solo encajaron dos tantos en esos partidos. Eso se explica gracias a la exigencia de orden táctico que caracteriza al entrenador paisa, recordado por su paso en el DIM, donde fue bicampeón (levantó los títulos en 2009 y 2016).

¿Hace cuántos partidos el DIM no marca el primer gol del juego?

La última vez que Leonel Álvarez enfrentó al Medellín en el Atanasio Girardot fue el 28 de enero del 2024. Ese día, el entrenador antioqueño dirigió al Deportivo Pereira en su derrota 1-0 contra Medellín. El gol del cuadro paisa lo marcó Jaime Peralta, en un duelo donde brilló Brayan León Muñiz. El atacante bolivarense, de 25 años recién cumplidos, será una de las novedades del Medellín para el duelo contra Bucaramanga, después de perderse el clásico. León, que fue incluido en el listado de los delanteros que mejor presionan en el mundo (apareció en el octavo lugar), del ranking hecho por el observatorio de fútbol CIES, no estuvo en el duelo ante Nacional por acumulación de amarillas.

Sin embargo, se espera que regrese ante Bucaramanga para ayudar, con su velocidad, presión y capacidad para hacer pases para gol (suma seis asistencias en Liga), puede ayudar al cuadro rojo a volver a ponerse en ventaja primero que su rival después de siete encuentros consecutivos “remando desde atrás”.

La última vez que los antioqueños hicieron el primer gol de un partido disputado por Liga fue el 7 de septiembre, en el clásico paisa de la décima fecha (terminó 3-3), donde León anotó al minuto cinco. Después de eso, siempre le anotaron primero. “Es algo en lo que estamos trabajando, que debemos corregir y siempre tenemos la intención de que no pase”, aseguró Alejandro Restrepo, quien espera darle al DIM su séptima estrella en diciembre, tras nueve años de la última celebración, que llegó cuando Leonel era el técnico.