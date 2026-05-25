DIM visita a Estudiantes de La Plata buscando pasar a octavos de final de la Libertadores

El semestre más convulso de la historia reciente del DIM, puede terminar con un hecho que quedaría en los libros entre los hitos deportivos del cuadro rojo. El elenco antioqueño está a un empate en La Plata, contra Estudiantes este martes (7:30 p.m.), de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores después de 21 años. La última vez que El Poderoso superó la fase inicial del torneo continental fue en 2005. Aquella vez terminó primero del Grupo A, en el que estaban Atlético Paranaense de Brasil, América de Cali y Libertad de Paraguay.

En esa oportunidad los rojos quedaron primeros, con 10 puntos, por delante del equipo brasileño. El partido que definió la punta del grupo no fue en el Atanasio, sino fuera del país. El DIM visitó a Paranaense el 10 de mayo de ese año y se impuso 0-4 en Curitiba. El martes, a 60 kilómetros de Buenos Aires, El Rey de Corazones espera que la historia se decante, de nuevo, en su favor en “La Gloria Eterna”.

¿Qué debe pasar para que DIM clasifique?

Medellín llegó a la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores siendo segundo del Grupo A, donde el vigente campeón, Flamengo de Brasil, es líder sólido con 13 unidades y ya tiene su cupo fijo a los octavos de final.

El Equipo del Pueblo, dirigido de manera interina por el antioqueño Sebastián Botero desde mediados de abril, suma siete unidades. Está una por encima de Estudiantes, tercero con seis. Por eso, un empate en el estadio Uno de La Plata le bastaría a los paisas para quedarse con el cupo a octavos de final de la Copa. “Será un lindo compromiso. Será un partido importante para nosotros. Sabemos lo que nos estamos jugando. No podemos dar ventaja. Tenemos un rival excelente por delante. Debemos demostrar en la cancha que podemos avanzar, demostrarle al hincha que el equipo está para cosas importantes. Esperamos conseguir la clasificación”, aseguró el arquero tolimense Éder Chaux, gran figura del Medellín en el remate del primer semestre del año.

¿El DIM ha ganado en Argentina?

La última vez que el DIM disputó los grupos de la Libertadores, se quedó por fuera después de sumar 10 unidades. Esa misma cantidad de puntos podría alcanzar en caso de vencer a Estudiantes de La Plata en la sexta fecha de esta edición.

Para lograr ese número, los rojos necesitan una victoria ante un rival con el que, en abril pasado, empataron 1-1 en el Atanasio Girardot. Estudiantes es un buen local: el público en Argentina siempre se hace sentir. Sin embargo, en el Medellín piensan que están listos para enfrentar de buena manera ese escenario (el estadio Uno lleno), y así sacar un buen resultado. En caso de ganarle a Estudiantes, el DIM conseguiría su primera victoria en territorio argentino en torneos Conmebol y, con ellos, lograría el registro de haber tenido, por lo menos, un triunfo en cada uno de los países miembros de Conmebol en campeonatos internacionales.