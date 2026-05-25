DIM visita a Estudiantes de La Plata buscando pasar a octavos de final de la Libertadores

El semestre más convulso de la historia reciente del DIM, puede terminar con un hecho que quedaría en los libros entre los hitos deportivos del cuadro rojo. El elenco antioqueño está a un empate en La Plata, contra Estudiantes este martes (7:30 p.m.), de superar la fase de grupos de la Copa Libertadores después de 21 años.
La última vez que El Poderoso superó la fase inicial del torneo continental fue en 2005. Aquella vez terminó primero del Grupo A, en el que estaban Atlético Paranaense de Brasil, América de Cali y Libertad de Paraguay.