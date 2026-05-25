Alcaldía de Medellín tendrá $399.000 millones más en su ‘billetera’: en estos proyectos se repartirá la plata

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo 088 de 2026, que incorpora $399.201 millones de pesos de excedente público al presupuesto general del Distrito para la vigencia 2026. Los recursos son el resultado de un superávit fiscal y se reinvertirán en programas sociales e infraestructura para la ciudad.

El rubro más grande es el del deporte y la recreación, que recibirá $148.217 millones para la generación y el mejoramiento de escenarios deportivos. Le siguen la educación, con $41.682 millones para construcción, mejoramiento y mantenimiento de instituciones educativas, y $15.364 millones adicionales para la gestión administrativa de los establecimientos oficiales.

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Para la primera infancia se asignarán $27.000 millones orientados al fortalecimiento de la atención de niñas y niños en el programa Buen Comienzo. En vivienda, $20.000 millones se distribuirán entre mejoramientos habitacionales y acceso a vivienda digna. En materia ambiental, $25.400 millones irán al manejo integral de residuos, $7.000 millones al bienestar y protección de animales en condición de vulnerabilidad, y $4.000 millones al cuidado de los cerros tutelares.

”Aquí hay un mensaje claro: Cuando trabajamos en equipo, la plata rinde más y llega donde tiene que llegar. Así estamos llevando a Medellín al siguiente nivel, administrando desde principios de eficiencia, transparencia y austeridad, los cuales nos permiten recibir plena confianza de la gente”, dijo el secretario de Hacienda, Orlando Uribe Villa, quien destacó que el superávit es resultado de una gestión eficiente que permitió recuperar el norte de las instituciones del Distrito y recuperar la confianza de la ciudadanía.