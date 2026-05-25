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Otro desacierto de Petro: celebró firma en apoyo a constituyente con una foto del 2017

Por medio de una publicación compartida en sus redes sociales, el presidente Petro volvió a promover su constituyente a través de una foto vieja de un campesino, como si al parecer fuera algo actual.

  • Un detalle de hace casi una década desató una nueva ola de cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, tras publicar una foto del 2017 como si fuera un apoyo actual a la constituyente. FOTO: Getty y redes sociales
    Un detalle de hace casi una década desató una nueva ola de cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro, tras publicar una foto del 2017 como si fuera un apoyo actual a la constituyente. FOTO: Getty y redes sociales
  • El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de la República
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de la República
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
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El presidente Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de las críticas y burlas por compartir otra vez las llamadas ‘fake news’ tras publicar un mensaje viejo en su cuenta de X para promover su propuesta de convocar una asamblea nacional constituyente en el país.

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Y es que el mandatario acompañó la publicación con la fotografía de un campesino firmando una planilla, pero un detalle temporal desató los cuestionamientos: la imagen explícitamente dice que fue publicada en el año 2017 y dice: “Porque la paz vendrá del campo. Petro presidente”, como si fuera en tiempos de campaña.

“Firmas de las más valiosas por la Constituyente”, manifestó el jefe de Estado en su publicación realizada este lunes 25 de mayo.

Las reacciones no se hicieron esperar

El tiempo real de la fotografía compartida llamó de inmediato la atención de los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la veracidad del respaldo actual a la iniciativa. Entre los críticos se destacó el senador del Centro Democrático, Andrés Forero.

“Petro es tan chambón que para promover su constituyente de bolsillo publica una foto en la que se explicita que es de 2017 como supuesto testimonio de apoyo popular”, expresó el congresista en sus redes sociales.

Por su parte, otro usuario de la plataforma X señaló: “Gustavo Petro mintiendo ya no sorprende a nadie. Así comenzó y así terminará su periodo. Ya solo los bodegueros lo toman en serio; de resto nos burlamos con sus publicaciones incoherentes, de fuentes que se aprovechan de su manejo de redes sociales”.

Días atrás, desde Medellín, el presidente Petro había entregado detalles sobre los objetivos que persigue con esta convocatoria a la constituyente e insistió en que su elección está ligada a este mandato.

“Luchábamos por las reformas sociales, fue elegido para hacer realidad el Estado social de derecho, que es mandato de la Asamblea Nacional Constituyente. El país se separó de ese mandato; orden dio el pueblo, por eso se llama constituyente. Fue elegida libremente por la ciudadanía, es una democracia que construye todos los días el poder de decisión del pueblo y la garantía exacta de derechos fundamentales de la población”, afirmó hace pocos días.

Respecto al destino de la Constitución Política de 1991, el jefe de Estado aclaró que la intención no es derogar la carta magna actual, sino ampliar su contenido en puntos específicos.

“No es necesario cambiarla. Lo que queremos es agregarle dos capítulos. Un capítulo de actos legislativos, que haga realidad los derechos del pueblo, individual, social y colectivamente. Y otro con la reforma del sistema político, que arrincone penal y socialmente la corrupción en Colombia”, detalló el presidente.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de la República
El presidente de Colombia, Gustavo Petro. FOTO: Presidencia de la República

A pesar de la controversia por el uso de la fotografía vieja como si fuera un apoyo actual, la agenda del Ejecutivo respecto a este mecanismo de participación sigue en marcha dentro de los términos legales del país.

El Gobierno nacional espera presentar el proyecto de ley para la convocatoria de la asamblea nacional constituyente el próximo 20 de julio, coincidiendo con la instalación del nuevo Congreso de la República, donde iniciará su respectiva discusión.

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