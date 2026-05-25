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Un “dolorcito” no frena a James: Néstor Lorenzo respaldó la convocatoria del 10 al Mundial

El director técnico aseguró que el volante cucuteño se encuentra en óptimas condiciones, restando importancia a las molestias que interrumpieron brevemente su preparación de cara al torneo orbital. Esto fue lo que dijo.

  • Néstor Lorenzo disipó de inmediato las dudas sobre el estado físico de James Rodríguez tras oficializar la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. FOTO: FCF
    Néstor Lorenzo disipó de inmediato las dudas sobre el estado físico de James Rodríguez tras oficializar la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026. FOTO: FCF
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Tras varios días de especulaciones y nombres en el aire, el entrenador argentino Néstor Lorenzo disipó las dudas en torno al estado físico del 10 y capitán James Rodríguez tras confirmar la lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

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El director técnico de la ‘tricolor’, de 60 años, se encargó de llevar calma a los aficionados y a la prensa al aclarar la situación actual del volante cucuteño, de 34 años, y quien encendió las alarmas por contraer unas molestias recientes.

“James está muy bien, ha entrenado mucho. Después tuvo un pequeño dolorcito que lo alejó de un par de entrenamientos, pero está bien y en buena condición”, afirmó el estratega argentino durante la rueda de prensa de este lunes 25 de mayo.

Con estas palabras, el seleccionador minimizó el impacto de los inconvenientes físicos sufridos por el mediocampista en medio de la preparación. James, quien terminó su corto vínculo con el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, será pilar importante en la copa.

Jerarquía por encima de los minutos: las variantes en la mitad de la cancha

A pesar de que el futbolista llega a la cita mundialista con poco rodaje en el equipo norteamericano, el entrenador priorizó su experiencia y el rol de liderazgo que ejerce dentro del plantel. Lorenzo argumentó que los criterios de elección para la nómina definitiva trascienden la actualidad inmediata de los futbolistas en sus respectivos clubes.

“Son jugadores que han hecho parte del proceso, también por el momento futbolístico que están pasando y todo lo que evaluamos en cuanto al rendimiento y lo personal”, comentó el seleccionador nacional, justificando así la inclusión del referente del equipo en la delegación que competirá en México, EE. UU. y Canadá.

Más allá del caso particular de James Rodríguez, Lorenzo detalló la estrategia utilizada para confeccionar el mediocampo. El cuerpo técnico buscó alternativas polifuncionales que permitan mitigar las contingencias reglamentarias propias de un torneo de alta exigencia y evitar complicaciones ante eventuales suspensiones.

“En el mediocampo es muy importante tener variantes, sobre todo por el tema de las amonestaciones, porque son jugadores más expuestos a recibir una tarjeta o una segunda amarilla. Tratamos de cubrir esa zona de manera integral, con futbolistas de diferentes características”, señaló el técnico, explicando la complejidad de elegir los nombres definitivos ante la paridad de niveles.

Competitividad y el futuro del proceso

El timonel de Colombia admitió la dificultad de realizar cortes en la convocatoria debido al rendimiento similar de varios futbolistas en el exterior. Talentos como Santos Borré, Durán, Yaser, Cuesta y Carbonero no fueron tenidos en cuenta.

“Siempre es difícil comparar, porque hay jugadores que tienen un rendimiento muy parejo. Hay que comparar las ligas en las que juegan y el nivel en el que están. Algunos tienen un bajón por determinadas circunstancias”, agregó.

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Por último, al ser consultado sobre su continuidad al frente del equipo una vez finalice la Copa del Mundo, el entrenador prefirió no trazar planes a largo plazo y enfocó toda su atención en el debut del certamen orbital.

“No voy a hablar de eso, no lo sé por ahora. Hasta que tenga contrato, sí me preparo para el Mundial, nada más. No pienso después del Mundial; Dios dirá”, concluyó. Comienza la preparación de los 26 que esperan superar la actuación ‘tricolor’ del Mundial 2014.

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