“Tengo piedra”: Suso denunció intento de robo en su librería en Belén

Un hombre fue sorprendido en la librería Te creo, del sector de Belén, en Medellín, cuando presuntamente intentaba salir del establecimiento con varios libros escondidos en su chaleco. Dany Alejandro Hoyos (Suso) denunció el hecho en sus redes sociales.

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Según el relato hecho por el escritor y comediante, las trabajadoras del lugar notaron que el hombre guardaba libros entre su ropa y evitaron que abandonara el establecimiento. Posteriormente, llamaron a la Policía.

“Lo descubrieron, vieron que se metió los libros en el chaleco, las chicas salieron y cerraron el local y no lo dejaron salir”, dijo Dany.

De acuerdo con la denuncia, cuando llegaron las autoridades, el hombre aseguró que padecía una enfermedad. “No, es que yo tengo una enfermedad. Hoy no traje el papel, pero yo tengo una enfermedad”, habría dicho el presunto ladrón.