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“Tengo piedra”: Suso denunció intento de robo en su librería en Belén

Dany Alejandro Hoyos compartió imágenes del supuesto ladrón.

  • El comediante y escritor Dany Alejandro Hoyos denunció un intento de robo en la librería Te Creo. Foto: Carlos Velásquez.
    El comediante y escritor Dany Alejandro Hoyos denunció un intento de robo en la librería Te Creo. Foto: Carlos Velásquez.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un hombre fue sorprendido en la librería Te creo, del sector de Belén, en Medellín, cuando presuntamente intentaba salir del establecimiento con varios libros escondidos en su chaleco. Dany Alejandro Hoyos (Suso) denunció el hecho en sus redes sociales.

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Según el relato hecho por el escritor y comediante, las trabajadoras del lugar notaron que el hombre guardaba libros entre su ropa y evitaron que abandonara el establecimiento. Posteriormente, llamaron a la Policía.

“Lo descubrieron, vieron que se metió los libros en el chaleco, las chicas salieron y cerraron el local y no lo dejaron salir”, dijo Dany.

De acuerdo con la denuncia, cuando llegaron las autoridades, el hombre aseguró que padecía una enfermedad. “No, es que yo tengo una enfermedad. Hoy no traje el papel, pero yo tengo una enfermedad”, habría dicho el presunto ladrón.

Dany manifestó su indignación por lo ocurrido y afirmó que el hombre habría participado en hechos similares en otras librerías. También señaló que los libros que intentaba llevarse eran ejemplares de alto valor económico. “Él va cogiendo los libros más caritos y se los va metiendo ahí”.

Dany anunció que interpondrá la denuncia correspondiente, aunque expresó dudas sobre las consecuencias judiciales del caso por tratarse de un hurto menor. Además, indicó que difundirá imágenes del hombre para alertar a otras librerías.

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En el pronunciamiento también se hizo referencia a otros robos ocurridos anteriormente en librerías y a la modalidad utilizada por algunas personas para evitar sospechas al ingresar a estos espacios.

Hasta el momento no se conoce un reporte oficial de las autoridades sobre el caso.

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