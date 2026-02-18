“Son 180 minutos, la llave no está cerrada”: Ichazo y Fydriszewski llaman a la calma tras el triunfo del DIM en Libertadores

El 2-1 del Independiente Medellín en territorio uruguayo ante Liverpool dejó sensaciones positivas en el cuadro antioqueño, que dio un paso importante en la ida de la fase previa a la ronda de grupos de la Copa Libertadores. Dos nombres propios marcaron la diferencia: el arquero uruguayo Salvador Ichazo y el delantero argentino Francisco Fydriszewski.
Ichazo hizo honor a su nombre y fue literalmente el salvador del equipo rojo en varias acciones claras de gol generadas por el conjunto charrúa. Sus intervenciones sostuvieron al DIM en momentos de presión.
Por su parte, Fydriszewski abrió el camino del triunfo con un verdadero golazo y, además de su aporte en el marcador, fue un constante líder anímico dentro del campo, motivando a sus compañeros en un duelo intenso y exigente.
Al término del compromiso, Ichazo valoró su actuación con mesura y destacó el significado del resultado, aunque sin caer en triunfalismos.