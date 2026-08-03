DIM buscará, en su partido 40 del año, ratificar su “renacer” en Liga enfrentando al Tolima

Los dos equipos colombianos que más partidos han disputado en 2026 se enfrentan el martes en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El duelo por la tercera fecha del Clausura entre DIM y Deportes Tolima (6:15 p.m.) será el número 40 para el equipo paisa y el 38 para los pijaos. Antes de ese duelo, en el que los dirigidos por Amaranto Perea buscarán su tercera victoria consecutiva en Liga, el cuadro antioqueño disputó 39 encuentros. De ellos, 21 fueron por el torneo local (19 en el Apertura y 2 en este semestre), 10 por Copa Libertadores (4 en fase previa y 6 en grupos), 6 en la ronda inicial de la Copa Colombia y 2 por los play-offs a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Entre tanto, el elenco tolimense, único club criollo que sigue compitiendo en la Copa Libertadores, distribuyó sus 37 encuentros así: 25 por el torneo local (19 en el Todos Contra Todos del Apertura, 4 en rondas de eliminación y 2 en el Clausura), 10 en Copa Libertadores (4 en ronda previa y 6 en grupos) y 2 por la clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay. Ambos elencos, que recién se acoplan a la idea de juego de sus nuevos entrenadores, han tenido un buen arranque en esta Liga. El Medellín ha ganado sus dos encuentros. El primero, que se disputó en el estadio de Ditaires, en Itagüí, sin público por una sanción de las autoridades civiles, terminó 3-2 en favor de los rojos, que se impusieron al Pasto. El otro fue el fin de semana, en un Atanasio Girardot vacío, donde El Poderoso logró, en los últimos minutos del encuentro, anotar el tanto que le dio la victoria por la mínima diferencia contra el Deportivo Cali. Ese triunfo mantiene al cuadro escarlata en la pelea por la parte alta de la tabla de posiciones: tiene los mismos puntos que América, Águilas Doradas y Tolima. Los tolimenses, por su parte, sumaron esas unidades gracias a la victoria 2-1 contra Junior de Barranquilla en Ibagué y el triunfo 1-2 contra Alianza en Valledupar el fin de semana. A pesar de los triunfos que han logrado, ambos clubes no han conseguido convencer por completo a sus aficiones.

¿Hace cuánto no pierde el DIM en Ibagué?

Desde el final del semestre pasado la relación entre la afición del DIM y el equipo está rota. La contratación de Amaranto Perea como entrenador buscó revertir la situación. En parte lo han logrado: solo perdieron uno de los cuatro duelos que han disputado.

La derrota fue contra Vasco da Gama por Copa Sudamericana, lo que le costó la eliminación del torneo. Esa derrota rompió, de nuevo, la relación con la hinchada, que continúa exigiendo resultados, competitividad. Después del juego contra Cali, Amaranto pidió tiempo para que su mano se notara en el equipo y, a la vez, le tuvieran paciencia a los jugadores que, hasta el momento, han tenido la capacidad de sobrellevar la tensión por la que pasa la institución.

Una victoria el martes en Ibagué mantendría la tendencia que han logrado los rojos en los últimos años: en 2025 visitaron en Manuel Murillo Toro dos veces (en cuadrangulares del Apertura y en la fase regular del Clausura), y en ambas oportunidades ganaron. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Esa victoria no solo sería un bálsamo para la afición por vencer a un rival directo para competir por los primeros puestos del Apertura; sino que mantendría el buen rendimiento que tienen siendo visitantes del Tolima: la última vez que perdieron en Ibagué fue el 7 de octubre de 2017, cuando cayeron 2-1.

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