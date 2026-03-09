x

Eddie Howe pone de referencia a Faustino Asprilla para que sus jugadores se inspiren y le ganen a Barcelona

Newcastle recibe al líder de LaLiga española, por los octavos de final de la Champions League.

  • Eddie Howe técnico de Newcastle le habló a sus jugadores sobre la hazaña de Faustino Asprilla, hace 29 años, quien marcó triplete para vencer al Barcelona, en aquella ocasión. FOTO GETTY
  • Este es una de las imágenes que quedaron para el recuerdo de esa noche, hace 29 años, cuando Faustino Asprilla, marcó triplete para el Newcastle ante Barcelona. FOTO GETTY
Agencia AFP
hace 2 horas
bookmark

Eddie Howe instó a sus jugadores a convertirse en leyendas del Newcastle, emulando la famosa victoria del club en la Liga de Campeones europea de 1997 contra el FC Barcelona, con triplete del colombiano Faustino Asprilla, antes del duelo de ida entre ambos equipos en octavos.

El conjunto del norte de Inglaterra recibirá el martes al líder de LaLiga española, 29 años después del triplete de Asprilla en la victoria de las Urracas por 3-2 ante el Barça en la fase de grupos de la Champions, duelo previsto para las 3:00 de la tarde, hora de Colombia.

Howe, que entonces empezaba su carrera como jugador en el Bournemouth, vio aquel partido para el recuerdo por televisión cuando era adolescente.

“Sí, vi el partido. Estaba muy centrado en mi carrera como jugador. Pero era imposible no ver ese momento. Fue uno de esos partidos legendarios”, dijo Howe ante la prensa este lunes.

“Por supuesto que queremos que en los próximos años la gente hable de este equipo. Tino Asprilla logró un triplete gracias a esos centros de Keith Gillespie desde la derecha”, agregó el técnico del Newcastle.

Ahora Howe, de 48 años, y compañía tienen la oportunidad de grabar sus propios nombres en los anales de la historia del Newcastle derrotando al equipo plagado de estrellas de Hansi Flick.

El Newcastle conquistó su primer título en 56 años cuando sorprendió al Liverpool en la final de la Copa de la Liga la temporada pasada.

Vencer al Barcelona sería una hazaña aún mayor para Howe, que instó a sus jugadores a aprovechar la que podría ser una oportunidad única en la vida.

“Solo quedan 16 equipos y nosotros somos uno de ellos. Es, sin duda, una oportunidad de aprovechar un momento que puede que nunca volvamos a tener. No sabes lo que la vida te depara mañana, y mucho menos en las próximas temporadas”, dijo Howe.

Liga Betplay

