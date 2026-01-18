x

Videos | Además del golazo de Edwin Cardona, estos son los mejores goles de larga distancia de Nacional

Los goles de larga distancia siempre dejan huella, y en el fútbol colombiano no ha sido la excepción: desde Luis Carlos Perea en 1995 hasta Edwin Cardona en 2026, los disparos imposibles han marcado historia y consagrado a verdaderos francotiradores del balón.

  • Edwin Cardona y el festejo de su golazo con el técnico Diego Arias. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Edwin Cardona y el festejo de su golazo con el técnico Diego Arias. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El gol de mayor distancia registrado en el fútbol colombiano lo tiene un referente de Atlético Nacional, pero lo marcó cuando jugaba con el Tolima: Luis Carlos Perea, desde 80 metros en 1995.

El equipo pijao visitaba al Bucaramanga y, a los 19 minutos, “Coroncoro” rechazó el balón al arco de Guillermo Guarnieri, aunque la pelota no revestía mayor peligro.

El arquero argentino estaba retrocediendo y, a pesar de estar dentro del área, no intentó tomar la pelota con las manos, sino pararla con los pies, pero se le pasó y este gol pasaría a la historia.

El tanto que le marcó el volante de Nacional Edwin Cardona al portero de Chicó, Dario Dennis, desde 61,8 metros en el 4-0 durante el estreno liguero, recordó otros golazos en la historia verde.

Así como Cardona, hay otros jugadores en la trayectoria verdolaga que hicieron goles de esa factura, como Yerson Candelo, Dorlan Pabón, Mauricio Serna y uno muy recordado, el de Albeiro “El Palomo” Usuriaga (q.e.p.d.) a Danubio en la Libertadores de 1989.

Mientras que de otros equipos también se recuerdan los siguientes: Bonner Mosquera en 1993 con Millonarios al Huila; Yesid Trujillo del Unión al América en 1999; Erwin Carrillo, también con el Unión al Cali en 2005; ese mismo año, Ómar Pérez con Junior al Quindío, y el de Miguel Calero con Cali al Pereira.

Martín Morel, también con los azucareros ante el América en 2010; Jarlan Barrera con Junior al DIM en 2015; Roberto Ovelar a Nacional en 2017 con Millonarios; Johan Carbonero con el Caldas a Patriotas en 2019; y Juan Pablo Vacca con Tigres al Huila en 2020.

Los golazos desde lejos en la historia verdolaga

Yerson Candelo en la final del primer semestre de 2022

Tras recuperar una pelota, remató a una distancia cercana a los 58,8 metros ante el portero ecuatoriano Alexánder Domínguez, que no pudo hacer nada para evitarlo.

El misil de Robert Mejía frente a Águilas en los cuartos de Copa en 2023

Dorlan recuperó un balón que le quedó a Robert Mejía, quien levantó la cabeza, vio al portero Contreras fuera de su arco y, con un zapatazo de más de 55 metros, lo dejó sin opciones.

El tiro libre de Dorlan Pabón ante Peñarol en la Libertadores 2012

Dorlan Pabón logró un excelente tanto de tiro libre poco antes del cierre de la etapa inicial ante el Peñarol de Uruguay, a una distancia de 33 metros de la portería rival.

El golazo de Chicho Serna al Once Caldas en la semifinal de 2004

Con un gol desde 31 metros, llevó a Atlético Nacional al triunfo 1-0 ante el Once Caldas en juego anticipado por la semifinal del torneo Clausura del fútbol colombiano.

El gol del “Palomo” Usuriaga en la semifinal Libertadores de 1989

En la semifinal de la Copa Libertadores de 1989, y tras un saque de René Higuita, Albeiro Usuriaga tomó el balón poco después de la media cancha y, desde 30 metros, marcó ante Danubio.

Liga Betplay

