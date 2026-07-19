Así se vivió la ceremonia de clausura del Mundial: Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini encabezaron el show

Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise: la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol arrancó este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, para levantar el telón de la final entre España y Argentina.
Este primer acto, que empezó a las 12:30 de la tarde de este domingo, hora Colombia, una hora y media antes del pitido inicial del partido, celebró “el inolvidable recorrido vivido a través de los tres países anfitriones y las ciudades ciudades-sede del torneo”.