Así se vivió la ceremonia de clausura del Mundial: Tom Cruise, Robbie Williams y Laura Pausini encabezaron el show

Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams y Tom Cruise: la ceremonia de clausura del Mundial de fútbol arrancó este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, para levantar el telón de la final entre España y Argentina. Este primer acto, que empezó a las 12:30 de la tarde de este domingo, hora Colombia, una hora y media antes del pitido inicial del partido, celebró “el inolvidable recorrido vivido a través de los tres países anfitriones y las ciudades ciudades-sede del torneo”.

El césped fue cubierto con una bandera que representaba los principales monumentos de Nueva York, entre ellos la Estatua de la Libertad. Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, intérpretes del himno oficial “Desire”, y el rapero Post Malone estaban entre los grandes nombres de esta ceremonia.

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El streamer estadounidense IShowSpeed, que tiene 160 millones de abonados, estaba igualmente invitado, mientras que la elegida para entonar el himno estadounidense fue la cantante y actriz oscarizada Jennifer Hudson. El actor Tom Cruise fue otro de los nombres anunciados para la ceremonia, dos años después de haber descendido durante el techo en una escena propia de un especialista de acción, durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, en el paso simbólico del testigo de París 2024 a Los Ángeles 2028.

Esta ceremonia tuvo lugar en un estadio cuyo acceso tenía fuertes medidas de seguridad y donde está confirmada la presencia del presidente Donald Trump. Vea también: Estas son las razones por las que el Mundial de Norteamérica cambió el fútbol para siempre En ese mismo recinto se juega este domingo la final entre España y Argentina, países que comparten idioma, pero con ricas y distintas culturas musicales, con canciones que han hecho vibrar a sus aficionados antes, durante y después de los partidos.

Rosalía y su “Despechá” protagonista

Los goles de España en Norteamérica han ido acompañados de “La Graciosa”, canción del rapero canario Quevedo en colaboración con Elvis Crespo, neoyorquino hijo de puertorriqueños. Beneficiada o no por ese protagonismo mundialista, la canción ocupa actualmente el tercer lugar en lo más escuchado en España según el ranking de Los40, la radio musical más importante del país. Para Spotify, el calado es aún mayor, ocupando el primer puesto del ‘Top 50: España’ de la plataforma.

Pero con esta excepción del género urbano, la banda sonora de la Roja está compuesta principalmente por pop, con una de sus estrellas más reconocibles internacionalmente protagonizando incluso un momento viral. En el palco de Los Angeles Stadium, tras la victoria de la Roja contra Austria en dieciseisavos de final, las cámaras apuntaron a los actores Penélope Cruz y Javier Bardem bailando junto a la cantante Rosalía. La artista catalana se emocionó segundos después, cuando su canción “Despechá” acompañó los festejos. El tercer himno extraoficial del recorrido de España en Norteamérica ha sido “Superestrella”, de la también catalana Aitana, que ocupa actualmente el 7º lugar del ranking de Spotify y el 9º en Los40. Pero conocidos por sus cánticos y pasión, los argentinos en Norteamérica bailan al ritmo de la cumbia.

Cumbia y el recuerdo de 2022

Los goles de la Albiceleste hacen resonar en los parlantes de los estadios “La Cumbia de los Trapos” del grupo Yerba Brava, canción con más de 25 años de historia, pero que genera en cada aficionado las mismas emociones que la primera vez. Esta es una de las canciones que acompañan a Lionel Messi, todo un “Matador”: título de otra de las cumbias al ritmo de las que están bailando dentro y fuera del césped los hombres de Lionel Scaloni. Su gesta hace cuatro años en el Mundial de Catar 2022 quedó para siempre unido a “Pa’la Selección”, de La T y la M. El tema, que salió ese mismo año, está cuatro años después de nuevo entre las cinco canciones más escuchadas en el Top 50: Argentina de Spotify, y también forma parte de las canciones transmitidas por la Federación Argentina (AFA) a la FIFA para poner banda sonora a la Albiceleste. Pero fuera de los estadios, los aficionados están vibrando al ritmo de “La cuarta estrella”, un pegadizo jingle creado por el creador de contenido Palmito para arengar en Norteamérica y que se ha alzado en el número 1 en Spotify. En otras noticias: La inteligencia artificial predijo el marcador de la final entre España y Argentina, ¿quién ganará el Mundial 2026? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .