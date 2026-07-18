Estas son las razones por las que el Mundial de Norteamérica cambió el fútbol para siempre

Esta edición del Mundial representa un antes y un después en la historia del torneo. Nunca había reunido a 48 selecciones, tres países organizadores, 16 ciudades sede y un calendario de 104 partidos. La apuesta parecía arriesgada. Muchos temían un campeonato interminable, grupos desequilibrados y una pérdida de calidad competitiva. La realidad terminó siendo distinta.
La FIFA demostró que el crecimiento del torneo era posible sin sacrificar el espectáculo. El Mundial norteamericano ha sido, probablemente, la edición que mejor resume el fútbol moderno. Ha convivido la experiencia de figuras legendarias con la explosión definitiva de una nueva generación; la tradición futbolística europea y suramericana con el crecimiento de selecciones emergentes; la innovación tecnológica con el respeto por la esencia del juego, aunque para algunos haya amenaza.
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Si Qatar 2022 quedó identificado como el Mundial de Lionel Messi, el de 2026 será recordado por la convivencia entre los grandes nombres del presente y quienes están llamados a dominar el fútbol en los próximos años.
España encontró en Mikel Oyarzabal a un gran goleador y confirmó que Rodri continúa siendo el mediocentro más completo del fútbol internacional. Argentina, por su parte, volvió a encontrar respuestas en su estructura colectiva. Lejos de depender exclusivamente de Messi, mostró la consolidación de una generación encabezada por Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Cristian Romero, quienes asumieron el peso competitivo del equipo cuando más lo necesitó.
En Francia, Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los futbolistas más determinantes del planeta, aunque el recorrido francés no alcanzó la final. Inglaterra mantuvo la influencia de Jude Bellingham y Harry Kane. La propia FIFA definió el certamen como una “Copa de los protagonistas”, al reunir a varias de las mayores estrellas del fútbol mundial.