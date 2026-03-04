Investigan extraña muerte de adulta mayor en la Terminal del Norte de Medellín

Una mujer de 77 años murió en la mañana del domingo 1.° de marzo en las instalaciones de la Terminal de Transporte del Norte, en Medellín, justo cuando se disponía a viajar hacia Montería.

La adulta mayor fue identificada como Edenia Judith Martínez de Hoyos. De acuerdo con la información conocida, la mujer fue encontrada desmayada en la zona de taquillas y trasladada de inmediato a la oficina de primeros auxilios del terminal.

Allí, el personal activó el protocolo de código azul y practicó varias maniobras de estabilización y reanimación; sin embargo, pese a los esfuerzos, falleció.

Al parecer, Martínez de Hoyos llevaba cerca de cuatro meses en la capital antioqueña visitando a su hija y ese día regresaba al departamento de Córdoba para continuar con sus labores.

Su yerno, conductor de bus, la llevaría hasta la capital cordobesa en un recorrido que tenía como destino final Cartagena y, según información preliminar, fue quien la encontró poco antes de su muerte.

Como el médico requerido no logró certificar en el lugar la causa exacta del misterioso deceso, el caso quedó registrado como “muerte por establecer”.

Será entonces el Instituto Nacional de Medicina Legal el encargado de determinar, mediante los análisis correspondientes, qué provocó el fallecimiento de la adulta mayor.