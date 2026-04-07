En vivo | Real Madrid (1) - (2) Bayern Múnich: Mbappé marcó el descuento para los blancos en la Champions

El delantero colombiano Luis Fernando Díaz es titular con el Bayern Múnich en el duelo por cuartos de final de la Champions.

Es la primera vez que el guajiro juega en el Santiago Bernabéu, ya que en su paso por Liverpool no pudo estar en el duelo que los Reds disputaron por los octavos de final de la Champions 2022-2023 porque estaba lesionado.

Bayern Múnich gana el duelo parcialmente 0-2, con anotaciones del colombiano y Harry Kan. El compromiso cobra aún más relevancia, pues se miden dos de los equipos favoritos al título de la edición 2025-2026 del torneo europeo.