Es un año que, además de es título de Libertadores, le trajo a su nueva hija...

“Es mi segundo hijo, Lionela. Realmente el año pasado y este han sido dos años muy buenos, por todo lo que viví, tanto a nivel deportivo como familiar, así que es un momento muy especial en mi carrera, único y que estoy disfrutando muchísimo, que hace todo más fácil en mi vida. Creo que supe aprovecharlo para hacer lo mejor dentro de la cancha”.

Usted lloró cuando levantó el trofeo, ¿qué se le pasaba por la mente en aquel momento?

“Sí, no lo podía creer se me cruzaban muchas cosas por la cabeza, la dedicación y lo que tuve que dejar de lado, sobre todo la familia que es el sostén y la fortaleza para poder aguantar muchas cosas. A partir de ahí hemos llegado hasta acá y cómo no emocionarse por todo lo que me sucede”.

¿Es cierto que usted estuvo a punto de tirar la toalla en algún momento de su carrera y ser zapatero como su padre?

“Sí, porque en el recorrido que tuve en mi carrera tuve que esforzarme mucho, trabajar, muchas cosas que tuve que sobrepasar, aprender, mirar siempre para adelante, superarme a mí mismo y no fue nada fácil. A eso le llamo insistir, persistir y nunca desistir, para mí eso va a quedar marcado en mi vida, porque nunca bajé los brazos más allá de las dificultades y que muchas veces tuve el deseo de dejar el fútbol porque no se daban las cosas, no tenía ni para el pasaje e ir a entrenar, porque mi familia no tenía dinero y la plata era para comer o para ir a entrenar. Tuve que pedir dinero prestado, pero hoy puedo decir que valió la pena, que mi carrera fue de menos a más y con 35 años la disfruto al máximo”.

¿Qué mensaje le deja esa situación?

“Que no solo en el fútbol sino en la vida siempre hay que levantarse cada que te caes, porque más allá del fútbol la vida sigue y hay que luchar por la familia. Vale la pena hacer lo que a uno le gusta, esforzarse y mirar siempre para adelante”.

Cuando usted llegó por primera vez al Medellín, en su primera práctica recibió el balón, se volteó y le pegó al palo. Así empezó su historia con el Rojo y se volvió su goleador histórico...

“Fue hermoso, momento único, especial. Llegué con mucha ilusión, el DIM fue a buscarme y acepté sin dudas, sabía el desafío que tenía al vestir esa camiseta, también que iba a hacer historia. Desde el primer momento me sentí como en casa, me abrieron las puertas y los brazos con un cariño tan especial que es difícil poder explicarlo con palabras. Eso a uno lo marca y le genera agradecimiento. Tuve la suerte de encontrar gente muy buena que me ha apoyado y me ha dado su cariño, me siento afortunado por el cariño de toda Colombia”.

Los hinchas del Medellín celebraron ese título suyo como propio...

“Recibí muchos mensajes de cariño, en las redes sociales he agradecido públicamente al pueblo colombiano por ese cariño y esa fuerza que me hicieron, la verdad se sintió y estoy completamente agradecido, es más, hay una persona acá de Medellín que me ayuda con mis hijos y me dice sobre la fuerza que todo el mundo me hizo allá para levantar la Copa”.

Los nombres de sus hijos empiezan con la letra “L” y usted siempre la simboliza cuando festeja un gol...

“Son las iniciales de mis hijos, Lorenzo y Lionela. Es algo muy significativo para mí. Lorenzo nació en Medellín en 2018 y tuve la suerte de tener a mi segunda hija, que nació acá en Brasil y la verdad que estoy muy feliz y contento de poder dedicarles cada gol a ellos que son todo para mí”.

¿Ya su hijo Lorenzo le cogió gusto al fútbol?

“Sí, ama el fútbol. Acá lo llevo a una escuelita de fútbol cuando termina clases, porque todo el día quiere estar con una pelota y no para. Espero que se pueda educar a través del fútbol. Él me había pedido la pelota de la final y se la traje de recuerdo. Lo más importante es que sea feliz y que me haya visto a mí levantar la Copa y estar a mi lado va a quedar siempre marcado en nuestros corazones”.

¿Qué sigue para usted tras ganar la Libertadores?

“Una buena presentación en el Mundial de Clubes en el que jugaremos la semifinal el 18 de diciembre contra el equipo de Benzemá y, si Dios quiere y ganamos, podemos jugar la final contra el Manchester City. Ese es el objetivo a corto plazo, son dos rivales muy difíciles pero estamos preparados”.

Mientras los demás lo piden a gritos para que Scaloni lo convoque a la Selección Argentina, usted es el más aterrizado al respecto...

“Estoy sorprendido porque mis compañeros hablan por mí para que me citen a la selección y por eso voy a estar eternamente agradecido con ellos. Ven el día a día y cómo trabajo, es un premio al esfuerzo, pero esa decisión no está en mis manos, lo que tenga que ser será y si no me llamaron es por algo, pero es un tema que no me corresponde poder elegir, solo debo respetar”.