Envigado avanzó en la Copa Betplay y aumentó la crisis de Millonarios

Con un equipo lleno de jóvenes, la mayoría que no llega ni a los 25 años de edad, Envigado F.C. se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay tras eliminar, como visitante el pasado martes en la noche, a uno de los equipos grandes de Colombia, Millonarios.
Lea: James, Córdoba y Quintero, tres canteranos de Envigado que le dieron la clasificación a Colombia al Mundial
“Nos metimos a cuartos y la Cantera sigue sonando duro, como el reggaetón viejo que nunca muere. Aquí nadie se rinde”. Así, en medio del júbilo, celebró el equipo Naranja en su cuenta de X el avance a la siguiente ronda tras ganar la serie 1-0.
En el duelo de vuelta, en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, los dirigidos por Andrés Orozco, supieron controlar a su rival, contra el que empataron 0-0.