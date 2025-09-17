Envigado avanzó en la Copa Betplay y aumentó la crisis de Millonarios

Con un equipo lleno de jóvenes, la mayoría que no llega ni a los 25 años de edad, Envigado F.C. se clasificó a los cuartos de final de la Copa Betplay tras eliminar, como visitante el pasado martes en la noche, a uno de los equipos grandes de Colombia, Millonarios. Lea: James, Córdoba y Quintero, tres canteranos de Envigado que le dieron la clasificación a Colombia al Mundial “Nos metimos a cuartos y la Cantera sigue sonando duro, como el reggaetón viejo que nunca muere. Aquí nadie se rinde”. Así, en medio del júbilo, celebró el equipo Naranja en su cuenta de X el avance a la siguiente ronda tras ganar la serie 1-0. En el duelo de vuelta, en el Estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, los dirigidos por Andrés Orozco, supieron controlar a su rival, contra el que empataron 0-0.

El conjunto antioqueño se medirá en cuartos de final frente a Deportivo Pereira, que viene de eliminar a Real Cundinamarca. “Sabíamos que iba a ser muy difícil, como sucedió hace tres días en Manizales (perdieron 1-0 contra Caldas), porque se enfrentaba a un rival con pergaminos, con necesidad, con jugadores importantes en el frente de ataque, por lo que teníamos que tener precaución, y fue lo que sucedió”, empezó diciendo el estratega Orozco. “En los primeros 20 minutos nos sometieron, pero luego nuestros muchachos se dieron cuenta de cómo se podía corregir tras darle tanta libertad a los atacantes rivales. Al tener aproximaciones al arco de ellos el juego se emparejó. El partido fue intenso y bien jugado por nuestro equipo, que supo sufrir, pero también hizo daño. Estoy muy contento, los procesos no son tan eficaces al principio, a nosotros nos ha tocado muy duro. Esta vez jugaron nueve canteranos, siempre no se brilla, pero esta vez sí nos vamos con una sonrisa”, agregó Orozco.