Ramiro Ruiz dejó de ser el presidente de Envigado y podría llegar a la dirigencia de un club grande de Antioquia, ¿a cuál llegaría?

El próximo año será retador para el Envigado Fútbol Club. El cuadro naranja estará durante 2026, después de 18 años continuos en primera división, en la B. Los antioqueños fueron el primer elenco que descendió de categoría para la próxima temporada.
El cuatro de octubre pasado, después de perder 1-2 contra el Atlético Bucaramanga de Leonel Álvarez, se confirmó el descenso del cuadro del sur del Valle de Aburrá. Sin embargo, el camino hacia la B de “La Cantera de Héroes” empezó hace un par de años, cuando inició una cadena de malos resultados que lo comprometieron en esa tabla.