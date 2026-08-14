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Iván Sosa, primer colombiano oficializado para la Vuelta a España 2026

Tras seis años, Iván Sosa volverá a disputar la Vuelta a España, esta vez con Kern Pharma, luego de una temporada destacada en la que consiguió importantes resultados.

  • Iván Ramiro Sosa volverá a correr una gran vuelta, luego de su presencia en el Giro de Italia-2022. FOTO
    Iván Ramiro Sosa volverá a correr una gran vuelta, luego de su presencia en el Giro de Italia-2022. FOTO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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Poco a poco se vienen oficializando los nombres de los corredores que estarán en la Vuelta a España, que comienza en Mónaco este 22 de agosto.

Uno de ellos es el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien viene cumpliendo una buena temporada con el equipo español Kern Pharma.

Subcampeón del Campeonato Nacional de ruta, disputado en Cundinamarca, así como del Tour de Turquía, prueba en la que además ganó una etapa, y del Tour de los Alpes Marítimos, Sosa fue incluido en el grupo de su escuadra que afrontará la última gran carrera de tres semanas de la temporada.

El colombiano estará acompañado por los españoles Iván Cobo, Diego Uriarte, Ibon Ruiz, Iñigo Elosegui, Marc Brustenga y Urko Berrade, además del luxemburgués Mats Wenzel.

Lea: Iván Ramiro Sosa volvió a ganar después de cuatro años y ya es líder del Tour de Turquía

“Iván Sosa, uno de los mejores escaladores de su generación y doble ganador de la Vuelta a Burgos”. Así fue presentado el colombiano por sus compañeros para afrontar la Vuelta a España, carrera a la que el Kern Pharma regresa después de su participación en 2024, cuando consiguió tres victorias de etapa.

La última vez que Sosa hizo parte de esta competencia fue en 2020, edición en la que terminó en la casilla 62 de la clasificación general.

Lea también: “Primero está lo primero”: Diego Camargo, luego de ganar un nuevo título de la Vuelta a Colombia tras el terremoto

Además de Iván Ramiro Sosa, se espera la presencia de otros colombianos que aparecen entre los preinscritos, entre ellos Nairo Quintana, del Movistar; Harold Tejada, del Astana; Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, y Juan Guillermo Martínez, del Picnic PostNL.

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Bloque de preguntas y respuestas:

Cuándo fue la última participación de Iván Sosa en la Vuelta a España?
Iván Sosa disputó por última vez la Vuelta a España en 2020, edición en la que terminó en el puesto 62 de la clasificación general.
¿Qué resultados ha conseguido Iván Sosa en la temporada antes de la Vuelta a España?
Sosa llega a la Vuelta a España después de ser subcampeón del Campeonato Nacional de ruta, del Tour de Turquía y del Tour de los Alpes Marítimos. Además, ganó una etapa del Tour de Turquía.
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