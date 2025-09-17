¿Un favorito afuera? Participación de España en el Mundial estaría en duda si clasifica Israel

Sin aún terminar las Eliminatorias en Europa rumbo al Mundial 2026 ya hay uno de los favoritos al título que, sin importar su resultado en el Clasificatorio, se podría quedar por fuera del certamen por una decisión del gobierno de ese país.
La posibilidad se dio a conocer gracias a unas declaraciones del portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, quien desde una conferencia de prensa desde el Congreso de los Diputados afirmó que “en su momento se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel”.
Las palabras del político del partido del gobierno fueron apoyadas por el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), quien reconoció que le trasladaría a las federaciones y comités olímpicos para que no se hagan las competiciones con Israel “mientras siga el genocidio”.
Esta decisión estaría dentro de una estrategia de España para aislar a Israel no solo de eventos deportivos, como ya ocurrió con la Vuelta a España en donde la Unión Ciclística Internacional criticó la actitud del gobierno respecto a las marchas pro Palestina, sino que también abarcaría otros campos.
Uno de ellos es el ámbito cultural, donde la cadena estatal española RTVE decidió retirarse del Festival de Eurovisión 2026, una competencia musical entre países de la Unión Europea, si Israel participa, pues a pesar de estar en Oriente Medio, históricamente ha sido una de las naciones animadoras del certamen.