Espectáculo en el agua esconde una “lucha titánica”: Así se vivió el último día de la Copa Mundo de Natación en Medellín

Sobre la superficie de la piscina, el movimiento de las piernas y brazos de los deportistas de natación artística se ven sencillos. De lejos da la sensación de que irguen las piernas, las mueven de un lado a otro haciendo figuras y después saltan para dar un giro –o lo dab desde abajo–, mientras sacan los brazos del agua al ritmo de una canción que parecen tener memorizada, con la naturalidad que se respira fuera del agua. Sin embargo, dentro de la piscina hacen un esfuerzo descomunal para que la gente en las tribunas vea un acto armónico, parecido al ballet, y los jueces les den una calificación de podio. Así lo vimos en la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística que terminó el domingo en el Complejo Acuático César Villa Zapata de Medellín.

¿Cómo es la pelea contra el agua de los deportistas?

La piscina olímpica de Medellín tiene, en la parte externa, unas ventanillas que permiten ver lo que pasa bajo el agua. No todo el mundo tiene acceso a ellas. Para llegar hay que bajar a un “túnel” al que se accede por una puerta que, a simple vista, parece no existir. Adentro hace mucho calor. También se escucha el ruido de una máquina que pareciera ser una planta eléctrica. Sin embargo, lo más sorprendente es que, cuando uno mira hacia la profundidad de la piscina, con el suelo casi al frente, el mundo se ve de un azul brillante, tan penetrante que a una pupila no acostumbrada le cuesta balancear la luz.

Ahí no se escucha el griterío de la gente en las tribunas, muy emocionada cada que un representante del país compite. Tampoco el retumbar de las torres de sonido puestas a cada lado de la tarima principal, que suenan tan duro que “inundan” con su onda todo el eco del Complejo Acuático. No. Ese lugar parece aislado: uno se siente en otro mundo. Desde aquí no se ven las piernas erguidas, ni los movimientos armónicos de los mejores deportistas del mundo en nado sincronizado. Acá, más bien, se observa cómo esos atletas batallan con el agua para lograr su arte. Cuando el tren superior del cuerpo, con la cabeza peinada con una gomina que hace ver el cabello brillante, las piernas se mueven bajo el agua con gran velocidad para no permitir que el resto del cuerpo se hunda.

Si el tren inferior está afuera, se observan en los rostros de las atletas las narigueras que se ponen para que el agua no entre por los orificios de la nariz y sus gestos de esfuerzo cuando, en la rutina de dueto libre femenino, por ejemplo, una tiene que empujar con sus piernas, como un trampolín, a la otra para que salga, durante uno, dos segundos, a la superficie. Se podría pensar que ese movimiento demanda una fuerza “sobrenatural” de quien hace las veces de “lanzador”. Sin embargo, hay que recordar que, de acuerdo con el principio de Arquímedes, el agua ejerce en los cuerpos una fuerza hacia arriba –es lo que hace que se flote–, por lo que el peso se reduce entre un 80 y 90%, dependiendo del caso. Pero volviendo al relato, también se observa cómo se entrelazan los cuerpos para que una compañera le sirva de puente a la otra si deben salir “arqueadas” a la parte de afuera de la piscina. Mientras todo eso pasa, las deportistas no pierden el “tempo” de la música porque dentro de la pileta hay unos parlantes que les permiten oír la canción que escogieron para competir.

¿Cuántas medallas ganó la delegación colombiana?

Cuando los deportistas de natación artística terminan sus rutinas, en la superficie se ven sus cabezas y brazos moviéndose despacio, como si disfrutaran volver a la calma después de tres, cuatro minutos llevando sus cuerpos al límite. Desde abajo del agua, por su parte, se observa cómo mueven los pies casi sin energía para intentar salir de la piscina. Después, los deportistas esperan a que los jueces entreguen el puntaje de su presentación. Es un momento de tensión. Si es alto, festejan, si no lo es tanto, la expresión es pasmosa. Sin embargo, no hay tanta zozobra como cuando unos deportistas recibieron un puntaje que les permite estar en el podio, pero aún restan por competir rivales que podrían bajarlos de su posición. Eso ocurrió el domingo, en la prueba de Equipo Acrobático. A pesar de la lluvia fuerte que cayó en el occidente de Medellín durante las primeras horas de la tarde, el público colombiano se quedó –con capas de plástico puestas–, para alentar al representativo criollo. Las colombianas hicieron una buena presentación. En su salida, sumaron 161,3258 puntos. Salieron después de Estados Unidos, que es potencia en la materia, que se quedó con el oro, pero antes que Kazajistán, que al final resultó con la presea plateada.