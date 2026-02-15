Espectáculo en el agua esconde una “lucha titánica”: Así se vivió el último día de la Copa Mundo de Natación en Medellín

Sobre la superficie de la piscina, el movimiento de las piernas y brazos de los deportistas de natación artística se ven sencillos. De lejos da la sensación de que irguen las piernas, las mueven de un lado a otro haciendo figuras y después saltan para dar un giro –o lo dab desde abajo–, mientras sacan los brazos del agua al ritmo de una canción que parecen tener memorizada, con la naturalidad que se respira fuera del agua.
Sin embargo, dentro de la piscina hacen un esfuerzo descomunal para que la gente en las tribunas vea un acto armónico, parecido al ballet, y los jueces les den una calificación de podio. Así lo vimos en la primera parada de la Copa Mundo de Natación Artística que terminó el domingo en el Complejo Acuático César Villa Zapata de Medellín.