La Selección Colombia femenina debuta en hexagonal buscando primer título de la categoría, ¿cuándo y a qué hora?

La Selección Colombia femenina nunca ha sido campeona de un Sudamericano sub-20. En las once ediciones que se han disputado del torneo —la que se juega en Paraguay es la 12—, ha disputado siete veces el hexagonal final del campeonato. Sin embargo, no ha terminado en primer lugar. Lo más cerca que ha estado de levantar el trofeo fue en las ediciones de 2010, que se jugó en territorio cafetero, y la de 2022, disputada en Chile, en la que terminó en el segundo puesto de la tabla de posiciones del hexagonal final y fue subcampeona. Este lunes, el seleccionado colombiano, dirigido por el entrenador antioqueño Carlos “Fututo” Paniagua, disputará por octava vez el hexagonal final del torneo. En la edición que se disputa en Paraguay desde el 4 de febrero, el combinado criollo buscará lograr el primer puesto en el podio.

El camino para las criollas hacia ese objetivo inicia este lunes, con el partido ante la selección de Ecuador, programado para disputarse a partir de las 8:00 p. m. (hora de nuestro país), que será el último encuentro de la primera de las cinco fechas de la instancia final del torneo.

Las colombianas, que terminaron primeras del Grupo A con 8 puntos, producto de dos victorias y dos empates, no se midieron ante el representativo andino en la primera instancia. Las ecuatorianas llegaron al hexagonal tras finalizar terceras en la tabla de posiciones del Grupo B, tras sumar seis unidades luego de ganar dos encuentros y perder los dos restantes.

¿Cómo le ha ido en el hexagonal?

Por lo general, el seleccionado colombiano siempre es protagonista en estos torneos. Aunque en sus primeras dos participaciones no logró pasar de la fase de grupos (2006 y 2008), y en la primera edición, que se disputó en 2004 en Brasil, no jugó, desde 2010 las criollas no han dejado de estar en el podio.

Eso responde al buen trabajo que, con las uñas, han hecho los entrenadores dedicados al balompié femenino para que su práctica crezca en el país. Esto tuvo como consecuencia, por ejemplo, el subtítulo de la Copa del Mundo sub-17 de 2022 y abrió las puertas a que el país fuera sede del Mundial sub-20 de 2024.