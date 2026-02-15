Por presunto cobro de coimas será denunciada la senadora Berenice Bedoya

La Red de Veedurías de Colombia anunció este domingo que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Sor Berenice Bedoya del partido Alianza Social Independiente (ASI) por presuntamente exigir coimas a su equipo de trabajo.

Las denuncias las realizó el periodista Sergio Mesa, exasesor de la congresista a través de su cuenta de X.

“Entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, siendo asesor de una UTL del Senado de la República, debía entregar parte de mis honorarios para un yerno —primero— y la hija —después— de mi asesorada. En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República”.

Tras conocerse la situación, la Red de Veedurías de Colombia anunció que a través de su presidente, Pablo Bustos, interpondrá una denuncia penal contra la congresista del partido ASI. Si bien reconoció el valor del periodista por la denuncia, la Red anunció que también lo denunciará ante la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades en las que se haya incurso.