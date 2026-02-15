x

Por presunto cobro de coimas será denunciada la senadora Berenice Bedoya

Así lo anunció la Red de Veedurías de Colombia. La congresista hace parte del partido ASI y busca reelegirse.

    Sor Berenice Bedoya es contadora Pública. Actualmente es la Presidente Nacional del partido político Alianza Social Independiente. Foto Colprensa.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Red de Veedurías de Colombia anunció este domingo que denunciará ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Sor Berenice Bedoya del partido Alianza Social Independiente (ASI) por presuntamente exigir coimas a su equipo de trabajo.

Le puede interesar: Los 9 congresistas que podrían ser sancionados con “muerte política” por el caso de corrupción en la UNGRD

Las denuncias las realizó el periodista Sergio Mesa, exasesor de la congresista a través de su cuenta de X.

“Entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, siendo asesor de una UTL del Senado de la República, debía entregar parte de mis honorarios para un yerno —primero— y la hija —después— de mi asesorada. En noviembre de 2024 corté con esa situación, lo cual me estaba generando un conflicto de principios. Esa es la razón por la cual no seguí como asesor del Senado de la República”.

Tras conocerse la situación, la Red de Veedurías de Colombia anunció que a través de su presidente, Pablo Bustos, interpondrá una denuncia penal contra la congresista del partido ASI. Si bien reconoció el valor del periodista por la denuncia, la Red anunció que también lo denunciará ante la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades en las que se haya incurso.

Por su parte, el exsenador Gustavo Bolívar solicitó a la Corte Suprema, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, través de su cuenta de X, abrir investigación formal a la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez por los presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión, basado en este testimonio del periodista y exmiembro de su UTL.

“Como ciudadano interesado en la lucha contra la corrupción les solicito, formalmente, investigar los hechos”, escribió Bolívar.

Aunque el mensaje en X con la denuncia hecha por el periodista fue publicado en la mañana de este domingo, la senadora todavía no se ha pronunciado.

Sor Berenice Bedoya es oriunda de Yarumal Antioquia. Se graduó como contadora pública y antes de llegar al senado desempeñó entre otras cosas, como secretaria contable del Inder de Yarumal y auxiliar contable del hospital del municipio, como coordinadora del proyecto Plan Integral de Residuos Sólidos y Gerente de triple A Agua, Alcantarillado y Aseo del Norte de Antioquia; gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Briceño, Antioquia; y contratista del área de participación ciudadana de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Territorial Occidente según se lee en la página Congreso Visible.

Utilidad para la vida