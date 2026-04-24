Federación alemana estudia candidatura para ser anfitriona de un nuevo Mundial de Fútbol

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) informó este viernes 24 de abril que está estudiando la posibilidad de presentar una candidatura para albergar en el futuro otra Copa Mundial masculina de la Fifa en categoría absoluta, habiendo destacado su “infraestructura necesaria” y su “experiencia organizativa adecuada”.

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“Alemania aportaría la infraestructura necesaria y la DFB aportaría la experiencia organizativa adecuada. Por eso estamos considerando presentar una candidatura para la Copa Mundial, en la medida en que se están examinando y debatiendo las opciones futuras”, le aseguró este viernes un portavoz de la DFB a la agencia de noticias dpa.