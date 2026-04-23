“Buscamos un técnico joven, actualizado y con cercanía al club”: presidente del DIM sobre el perfil de entrenador que quieren traer

El “respaldo” que los directivos del cuadro rojo le han dado a sus últimos entrenadores ha sido visto como “terquedad” por parte de los aficionados más acérrimos, que piden al club ganar un título con urgencia. No obstante, muestra coherencia con el “proyecto deportivo”, que pretende estabilidad, tan criticada en otros clubes.

Solo por hacer una comparación: mientras que el Medellín tuvo siete técnicos en los últimos seis años –sumando a Botero–, Atlético Nacional, uno de los clubes más ganadores del país en ese lapso, contó con 13 entrenadores. Tanto cambio llevó a que, a pesar de ganar, ese club aún no convenza a sus aficionados con el juego que muestra.

¿Qué tipo de técnico busca el Medellín?

Reemplazar a Alejandro Restrepo no será tarea fácil. El entrenador antioqueño, de 44 años, logró cosas importantes con el Medellín. Es cierto que le faltó levantar un título, a pesar de haber llegado a una final de Liga y otra de Copa, pero consolidó una forma de juego sólida que llevó al Medellín a sumar 92 puntos en la reclasificación del 2025 y marcar 46 goles en el “Todos Contra Todos” del Clausura.

En ese momento Medellín fue considerado como el equipo que mejor jugaba en el país y, aunque con el avance del 2026 la preponderancia en la idea de juego se diluyó, quedaron rezagos importantes que se vieron en la victoria contra Chicó, en la que el cuadro rojo jugó sin tener secciones de entrenamiento con el nuevo cuerpo técnico.

“El cuerpo técnico de Alejandro Restrepo nos dejó muchos aprendizajes, profesionalismo, un montón de cosas en el día a día que la gente no ve. Su salida fue un momento difícil para los jugadores, pero se antepusieron. Ahora, tenemos que trabajar sobre lo construido. Haremos ajustes para buscar ganar”, aseguró Sebastián Botero, quien consiguió su quinta victoria al frente del cuadro rojo en 12 juegos. El antioqueño será quien lidere la transición a un nuevo cuerpo técnico, que se especula con que podría ser liderado por Óscar Pareja, Leonel Álvarez, Alberto Gamero e incluso algún entrenador extranjero.