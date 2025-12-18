Accidente de bus en Barbosa dejó 17 personas heridas; tres son menores de edad

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió este jueves en zona rural del municipio de Barbosa, en el sector Alto del Águila, en la vereda corrientes.

El bus, según se ve en las fotografías que tomaron vecinos del sector, chocó contra los árboles de un lado de la estrecha vía y terminó volcado hacia un lado.

Puede leer: Bus que transportaba a los egresados del Liceo Antioqueño sí estaba asegurado

En total, 17 personas resultaron heridas por este accidente que se produjo, al parecer, por una falla mecánica de este vehículo que prestaba servicio público.