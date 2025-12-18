x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Accidente de bus en Barbosa dejó 17 personas heridas; tres son menores de edad

El accidente ocurrió al parecer por una falla mecánica del vehículo.

  • Bus volcado en zona rural de Barbosa, en la vía entre este municipio y el Hatillo. FOTO: REDES SOCIALES
    Bus volcado en zona rural de Barbosa, en la vía entre este municipio y el Hatillo. FOTO: REDES SOCIALES
El Colombiano
El Colombiano
18 de diciembre de 2025
bookmark

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió este jueves en zona rural del municipio de Barbosa, en el sector Alto del Águila, en la vereda corrientes.

El bus, según se ve en las fotografías que tomaron vecinos del sector, chocó contra los árboles de un lado de la estrecha vía y terminó volcado hacia un lado.

Puede leer: Bus que transportaba a los egresados del Liceo Antioqueño sí estaba asegurado

En total, 17 personas resultaron heridas por este accidente que se produjo, al parecer, por una falla mecánica de este vehículo que prestaba servicio público.

De estos 17 heridos, 15 reciben atención médica en el municipio de Barbosa y los otros dos, en Girardota. Entre los heridos hubo tres menores de edad.

El accidente fue atendido por el cuerpo de bomberos, personal de movilidad y gestión del riesgo del municipio.

Por fortuna, la mayoría de los ocupantes del bus sufrieron golpes y contusiones menores, sin embargo, hubo dos que sí sufrieron afectaciones más importantes.

Entérese: “No está solo, parcero”: en Bello despidieron al conductor del bus que se accidentó en Remedios

Uno de esos dos, sigue en remisión y observación en la Clínica del Norte, en el municipio de Bello. Se trata del menor de edad, un joven de 17 años que sufrió un trauma de abdomen y cráneo-encefálico primario.

La otra persona que requirió atención especializada fue una mujer de 44 años, quien ya fue dada de alta.

Recientemente en el municipio se han registrado otros accidentes de tránsito de buses por fallas mecánicas. Por ejemplo, en la madrugada del pasado 22 de septiembre, un accidente en el que un bus se quedó sin frenos y chocó contra una vivienda dejó un saldo de una persona fallecida y diez más heridas.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas resultaron heridas en el accidente de Barbosa?
17 personas resultaron heridas, incluyendo tres menores de edad.
¿Dónde ocurrió el accidente de bus en Antioquia?
En la vereda Corrientes, sector Alto del Águila, en Barbosa.
¿Cuál fue la causa del accidente?
Se presume que una falla mecánica del bus de servicio público provocó el vuelco.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida